Слухи: Samsung Galaxy A70s получит 64 Мп камеру

MForum.ru
27.09.2019,
За последние месяцы компания Samsung предложила рынку много интересных смартфонов, нацеленных в средний и бюджетный сегменты. И намерена продолжать в том же духе. В частности ожидается, что Samsung Galaxy A70s будет оснащен строенной тыловой камерой с разрешением основного сенсора 64 Мп.
По данным индийского инсайдера Мукула Шарма (Mukul Sharma), Samsung Galaxy A70s получит 6,7-дюймовый дисплей разрешением 2400х1800 точек, чипсет Snapdragon 675, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, а также батарею емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Помимо основного 64 Мп сенсора, конфигурация тыловой камеры будет включать в себя 8 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой и 5 Мп сенсор для определения глубины сцены. Фронтальная камера Samsung Galaxy A70s будет базироваться на сенсоре разрешением 32 Мп. Одним словом, Samsung подготовил ответ на Xiaomi Redmi Note 8 Pro, остается лишь узнать цену новинки и сроки ее появления в продаже.
© Антон Печеровый,
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