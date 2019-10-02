Телеком: МегаФон подключил Blizzard Entertainment

02.10.2019, MForum.ru

МегаФон заключил соглашение с легендарной компанией Blizzard Entertainment - теперь клиенты МегаФон могут оплачивать услуги Battle.net со счета мобильного, в том числе, приобретать игры Blizzard на новом портале МегаФон Игры.

С сегодняшнего дня на портале есть 9 продуктов от Blizzard: карты различного номинала, позволяющие пополнить баланс Battle.net, а также ключи к играм среди которых Diablo, Overwatch и WoW (World of Warcraft).

Покупки можно оплачивать со счета мобильного, а на цифровые копии WoW: Battle for Azeroth и Overwatch Legendary Edition обещаны скидки.

МегаФон обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игры и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр для мобильных платформ - Hearthstone.

«Blizzard, производитель самых известных и популярных игр в мире, выбрал партнером именно МегаФон. Таких историй еще не было на российском телеком-рынке. Мы рады предложить своим клиентам доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона. Уверен, сервис будет полезен и востребован в нашей стране», - отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.

Лучше бы подгадали к запуску WoW Classic месяцем ранее, но и сейчас момент для начала сотрудничества совсем неплох. Проект больше имиджевый, репутационный, ну кого сегодня привлечешь бесплатным трафиком на игрушку? Впрочем, удобство покупки игр и их оплаты со счета мобильного - тоже плюс. Было бы здорово запустить такое сотрудничество в 2004 году, когда вышел World of Warcraft и приходилось заморачиваться, чтобы приобрести в России диск с дистрибутивом игры, но тогда о подобном сотрудничестве еще не думали, ни в МегаФон, ни в Blizzard, да и вся сфера платежей со счета мобильного была совсем иной.

Из замеченных минусов, на сайте, похоже, не предлагаются к покупке нелокализованные под Россию дистрибутивы - поиграть со старыми знакомыми на европейских серверах вряд ли получится.

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теги: телеком пятое поколение гейминг МегаФон Blizzard