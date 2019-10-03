Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy Fold

03.10.2019, MForum.ru

Компания Samsung официально объявила о российском релизе складного смартфона Galaxy Fold. Напомню, «фишка» Samsung Galaxy Fold – два дисплея, один из которых является складным. Диагональ внешнего экрана Samsung Galaxy Fold составляет 4,6 дюйма, внутреннего – 7,3 дюйма (в раскрытом состоянии).

Внутри Samsung Galaxy Fold нашлось место для Snapdragon 855, 12 Гб ОЗУ, 512 Гб встроенной памяти (без возможности расширения), целым 6 камерам и аккумулятору емкостью 4380 мАч с функциями быстрой и беспроводной зарядки. ОС — Android 9 Pie с оболочкой One UI и функциями, адаптированными к складному экрану смартфона. В России новика появится 25 октября, цена – 159 990 рублей. Прием предзаказов начнется с 4 октября. Купить новинку можно будет в черном и серебристом цветах.