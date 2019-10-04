Анонсы: Realme XT с 64 Мп камерой появился в России

04.10.2019, MForum.ru

Бренд Realme объявил о начале российских продаж смартфона Realme XT, оснащенного 64 Мп камерой с сенсором Samsung GW1. В качестве вспомогательных выступают 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и два сенсора разрешением 2 Мп, один из которых предназначен для портретного режима, а второй для макросъемки с расстояния от 4 см.

Спецификации Realme XT включают в себя 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с каплевидным вырезом под 16 Мп фронтальную камеру, чипсет Snapdragon 712, 4/6/8 Гб ОЗУ (LPDDR4X), 64/128 Гб встроенной памяти (UFS 2.1 в версии со 128 Гб) и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой VOOC Charge 3.0. ОС – Android 9.0 Pie с оболочкой Color OS 6. До 15 октября Realme XT можно предзаказать за 19 990 рублей, обычная цена новинки составит 22 990 рублей. В списке характеристик о конфигурации памяти официальный сайт скромно умалчивает, видимо речь идет о Realme XT с 4 и 64 Гб ОЗУ и встроенной памяти, соответственно. Цвет – белый жемчуг и синий жемчуг.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации realme.com/ru

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