Анонсы: Oppo A9 (2020) и A5 (2020) – бюджетные смартфоны с АКБ 5000 мАч

06.10.2019, MForum.ru

Китайская компания Oppo вывела на российский рынок смартфоны Oppo A9 (2020) и A5 (2020), оснащенные 6,5-дюймовыми дисплеями разрешением 1600×720 точек с каплевидным вырезом. Также внимания заслуживают аккумуляторы емкостью 5000 мАч.

Оба эти аппарата базируются на Snapdragon 665, поддерживают NFC, а дактилоскопические сенсоры размещены на задней панели. Отличия заключаются в камерах и объемах памяти. Oppo A5 (2020) будет доступен с 3 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, а Oppo A9 (2020) – с 4 и 128 Гб, соответственно. Основная камера Oppo A9 (2020) базируется на 48 Мп сенсоре, тогда как в A5 (2020) основной сенсор имеет разрешение 12 Мп. Набор дополнительных сенсоров включает в себя: 8 Мп с широкоугольным объективом, 2 Мп монохромный и 2 Мп датчик глубины. Также отличаются фронтальные камеры: 16 Мп у A9 и 8 Мп у A5. Купить Oppo A9 (2020) и A5 (2020) можно будет за 19 990 и 13 990 рублей, соответственно.