Анонсы: Samsung Galaxy A20s оснастили тройной камерой

08.10.2019, MForum.ru

Компания Samsung обновила смартфон Galaxy A20. Новинка получила приставку s к названию и строенную камеру на задней панели в конфигурации: 13 Мп основной модуль, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 5 Мп сенсор для определения глубины сцены.

Еще одним отличием Samsung Galaxy A20s от оригинальной модели стал отказ от SuperAMOLED-экрана в пользу LCD-дисплея диагональю 6,5 дюймов и разрешением 1560 x 720 точек. Спецификации Samsung Galaxy A20s включают в себя 8 ядерный процессор, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб), 8 Мп фронтальную камеру, дактилоскопический сенсор на задней панели и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. ОС – Android 9.0 Pie с оболочкой One UI. Российская цена Samsung Galaxy A20s составляет 13 990 рублей, купить новинку можно в черном, синем и красном цветах.