Анонсы: Redmi 8 оснастили 12 Мп камерой и АКБ 5000 мАч

10.10.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi 8, главными плюсами которого стала связка 12+2 Мп камер на задней панели и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Причем, 12 Мп сенсор – это Sony IMX363, который используется в Google Pixel 3.

В активе Redmi 8 присутствуют 6,22-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 5, чипсет Qualcomm Snapdragon 439, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти (+карта microSD до 512 Гб), ИК-порт, дактилоскопический сенсор и 8 Мп фронтальная камера. Помимо стандартного черного варианта покупателям Redmi 8 будут доступны синий Aura Mirror Blue и красный Ruby Red. В Индии новинка появится уже 12 октября по цене 7999 / 8999 рупий за версии 3+32 и 4+64 Гб, соответственно. Российские цены пока не объявлены. Но, скорее всего, они будут весьма привлекательны.