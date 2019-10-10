Анонсы: Redmi Note 8 Pro представлен в России

10.10.2019, MForum.ru

Состоялся российский анонс смартфона Redmi Note 8 Pro. Напомню, эта новинка оснащена 64 Мп сенсором Samsung GW1, построена на базе чипсета MediaTek Helio G90T, а также стала первым смартфоном марки Redmi с поддержкой NFC.

Спецификации Redmi Note 8 Pro включают в себя 6,53-дюймовый дисплей разрешением 2340 х 1080 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 5, чипсет MediaTek Helio G90T, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В паре с 64 Мп основным сенсором используются 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой, 2 Мп сенсор глубины сцены и отдельный 2 Мп сенсор для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп. ОС – Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10. Российская цена Redmi Note 8 Pro составит 17 990 рублей за версию 6/64 Гб и 19 990 за вариант 6/128 Гб. Прием предзаказов уже начался, старт продаж – 17 октября.