Анонсы: Motorola One Macro с макро-камерой представлен официально

11.10.2019, MForum.ru

Компания Lenovo анонсировала смартфон Motorola One Macro, фишкой которого стала выделенная камера для макросъемки. С учетом ориентации новинки на бюджетный сегмент, такая конфигурация является нетипичной.

Разрешение модуля для макросъемки – 2 Мп. Второй вспомогательный сенсор также имеет разрешение 2 Мп, а разрешение основного сенсора – 13 Мп. Спецификации Motorola One Macro включают в себя 6,2-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек, чипсет MediaTek Helio P70, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб) и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Цена Motorola One Macro на индийском рынке составит 9999 рупий.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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