Слухи: Samsung работает над Galaxy A5?

15.10.2019, MForum.ru

Линейка недорогих смартфонов Samsung Galaxy A* получилась весьма привлекательной и перекрывающий все сегменты рынка, от топового Galaxy A90 5G до вполне доступного Galaxy A10. Однако, по данным @MMDDJ_, скоро смартфоны Samsung Galaxy A станут еще доступнее.

Если верить слухам, производитель готовит к релизу смартфон с номером модели SM-A015F. Подробностей пока нет, известно лишь о 8-ядерном 2 ГГц процессоре, 2 Гб ОЗУ и Android 10 из коробки. Ожидается, что новинка будет ориентирована на европейский рынок, куда она выйдет под именем Galaxy A5.