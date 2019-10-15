Слухи: Samsung работает над Galaxy A5?

MForum.ru
15.10.2019,
Линейка недорогих смартфонов Samsung Galaxy A* получилась весьма привлекательной и перекрывающий все сегменты рынка, от топового Galaxy A90 5G до вполне доступного Galaxy A10. Однако, по данным @MMDDJ_, скоро смартфоны Samsung Galaxy A станут еще доступнее.
Если верить слухам, производитель готовит к релизу смартфон с номером модели SM-A015F. Подробностей пока нет, известно лишь о 8-ядерном 2 ГГц процессоре, 2 Гб ОЗУ и Android 10 из коробки. Ожидается, что новинка будет ориентирована на европейский рынок, куда она выйдет под именем Galaxy A5.
© Антон Печеровый,
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