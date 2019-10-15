Анонсы: BQ 5731L Magic S с поддержкой NFC представлен официально

15.10.2019, MForum.ru

Российский бренд BQ пополнил линейку смартфонов моделью BQ 5731L Magic S. Производитель позиционирует новинку как «камерофон», что выражается в 16 Мп фронтальной камере и сдвоенном модуле с 16 Мп основным сенсором на задней панели. Хотя по меркам конца 2019 года при слове «камерофон» ожидаешь строенный модуль с минимум 48 Мп сенсором.

Спецификации BQ 5731L Magic S включают в себя 5,84-дюймовый дисплей разрешением 1080x2246 пикселей, чипсет UNISOC SC9863А, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 128 Гб) и аккумулятор емкостью 3650 мАч. Отдельно отметим поддержку Android Pay с присутствующими NFC и дактилоскопическим сенсором. В части внешнего оформления речь идет о трех цветовых вариантах: темно-синем, винно-красном и ультрафиолетовом. Цена новинки в официальном интернет-магазине – 8490 рублей и за смартфон с поддержкой NFC это весьма неплохо.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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