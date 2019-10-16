Анонсы: Google Pixel 4 представлен официально

16.10.2019, MForum.ru

Google официально анонсировал смартфоны серии Pixel 4. Новинки получили 90 Гц дисплеи Smooth Display (производитель обещает большую плавность интерфейса), а также сдвоенные камеры с широкими возможностями настройки зума, AI-алгоритмами, ночным режимом Night Sight и функцией Dual Exposure для режима HDR+.

Google даже обещает возможность фотографировать звездное небо. Кроме того, новинки поддерживают жестовое управление Motion Sense и снабжены расширенным набором фирменных приложений.

Спецификации Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL включают в себя чипсет Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальную камеру с набором дополнительных датчиков, стереодинамики и поддержку NFC. Диагональ экрана Google Pixel 4 составляет 5,7 дюйма при разрешении 2280х1080 точек, а у Google Pixel 4 XL – 6,3 дюйма при разрешении 3040 х 1440 точек. В обоих случаях речь идет об OLED-дисплее с защитным стеклом Gorilla Glass 5. Емкость аккумулятора составляет 2800 мАч у Pixel 4 и 3700 мАч у Pixel 4 XL. Поддерживается быстрая зарядка 18 Вт и беспроводная зарядка Qi.

Старт продаж – 24 октября, прием предзаказов в США уже начался. Купить новинки можно будет в черном, белом и оранжевом цветах. Причем оранжевый Pixel выйдет ограниченной серией.