Телеком: Единый биллинг для МегаФон - чего добился оператор

17.10.2019, MForum.ru

Вы наверняка слышали о таком серьезном проекте, как переход МегаФона на платформу "Единого биллинга" (одно из названий - проект Greenfield). А знаете ли вы, ради чего это затеяно, что уже изменилось и чего ожидают от этого проекта? Если нет, но интересно, рекомендую пройтись по ссылке в блог Oracle и почитать длинную портянку текста.

Для тех, кому лень куда-то ходить, перескажу основное. Понятно, что базовая задача миграции на Единый биллинг, это обеспечение бесперебойной сложной тарификации 77 млн абонентов оператора в режиме реального времени. Важно, что теперь это можно будет делать даже если число подключений (помним про IoT!) вырастет, например, до миллиарда.

Менее очевиден такой эффект, как ускорение вывода на рынок новых продуктов и упрощение интеграции партнеров.

Несмотря на то, что процесс перехода МегаФона на единый биллинг идет не первый год, только в этом году завершен перевод на эту платформу всех абонентов оператора. Это позволит вскоре забыть о том, как раньше приходилось решать свои проблемы по-принципу "где карту оформляли, туда и идите", пусть теперь так страдают только клиенты Сбербанка.

Влияние на внедрение новых продуктов - колоссальное. Если раньше по-сути приходилось делать под каждый филиал чуть ли не отдельные версии продуктов и услуг, то теперь все новое можно запускать сразу и везде. Это не только сокращение сроков вывода на рынок, наш любимый time to market, но и снижение TCO (total cost of ownership), полной стоимости владения.

Чем объясняют в компании выбор в пользу Oracle? Во-первых, был опыт работы с продуктами этого вендора, позитивный. Во-вторых, выбор невелик, когда требуется одновременно надежность и высокая доступность данных при высокой производительности - уже сейчас пиковая нагрузка достигает 1 млрд транзакций в сутки! И это на базе стандартного железа архитектуры x86.

Конечно, в случае такой сложной системы, как биллинг современного федерального оператора, речь не идет о какой-то одной СУБД, пусть даже самой "навороченной". Нужен целый "оркестр" решений, например, Oracle Real Application Clusters (RAC), помогающая балансировать нагрузку и защищаться от сбоев, Oracle Data Guard (standby database) - для георезервирования и защиты от масштабных сбоев. Разумеется, в конце "десятых" годов не обошлось и без "облачности", для централизованного мониторинга и администрирования применяются Oracle Management Cloud и Oracle Enterprise Manager Cloud Control в частном облаке. В общем, МегаФон обеспечил себе возможность не беспокоиться на тему биллинга в ближайшие годы.

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теги: телеком биллинг МегаФон IT Oracle