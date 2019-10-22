Компоненты: В 2020 MediaTek планирует представить 5G-чипсет для смартфонов среднего класса

MForum.ru
22.10.2019,
MediaTek представила свой модем Helio M70 5G еще в мае, однако чипсет с его использованием пока не анонсирован. Ожидается, что это будет чип, выпускаемый в рамках 7-нм процесса FinFET, будет использоваться во флагманских смартфонах Oppo и Vivo. Впрочем, в портфолио MediaTek будут 5G-чипсеты и для более доступных устройств.
По информации MyDrivers, архитектура MT6873 должна быть такой же, как у MT6885 (это чипсет с модемом Helio M70), но размер чипа и стоимость будут меньше. Запуск массового производства ожидается во втором квартале 2020 года. Таким образом, коммерческие устройства можно ожидать в третьем квартале следующего года. Дальнейшей эволюцией чипсетов MediaTek станет переход на процесс EUV TSMC 6 нм, под который будут подготовлены 4 варианта чипов, каждый с обновлением процессора и графического процессора. Исследования и разработки должны быть выполнены к 3 кварталу 2020 года, чтобы начать массовое производство через двенадцать месяцев. MediaTek планирует увеличить объем продаж около 100 миллионов чипов в 2020 году, половина из которых - упомянутые выше MT6885 и MT6873.
© Антон Печеровый,
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