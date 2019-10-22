MForum.ru
22.10.2019,
В базе данных бенчмарка Geekbench появилась информация о смартфоне SM-A515F. Ожидается, что эта новинка станет обновлением смартфона Galaxy A50 и выйдет на рынок как Galaxy A51.
Согласно более ранним утечкам «сердцем» Galaxy A51 должен стать чипсет Exynos 9630, но по данным Geekbench речь идет о Exynos 9611. Также упоминается о 4 Гб ОЗУ, версиях с 64 и 128 Гб встроенной памяти и Android 10. Причем, с новейшей версией One UI 2.0 от Samsung. Кроме того, можно предположить наличие счетверенного модуля камеры. Остальные подробности о Samsung Galaxy A51 пока неизвестны.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy A5? / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A20s оснастили тройной камерой / MForum.ru
04.10. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Александр Балюк, ВымпелКом. Пилотная зона 5G в Москве и другие инициативы Билайн в области 5G / MForum.ru
04.10. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Евгений Лукьянчук, МТС, 5G МТС в Москве / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Honor 20 Lite (Youth Edition) представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Samsung Galaxy A51 / MForum.ru
22.10. [Новинки] Компоненты: В 2020 MediaTek планирует представить 5G-чипсет для смартфонов среднего класса / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: HTC выпускает еще один блокчейн-телефон - Exodus 1s / MForum.ru
20.10. [ПО] Анонсы: Объявлен список моделей Xiaomi, которые получат MIUI 11 / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: В России появится смартфон TCL PLEX / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 2 Z оценен в 29 990 рублей / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Oppo Reno 2 / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4 представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X5 – бюджетный защищенный смартфон с 4G / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: BQ 5731L Magic S с поддержкой NFC представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy A5? / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Motorola One Macro с макро-камерой представлен официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 Pro представлен в России / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Redmi 8 оснастили 12 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A20s оснастили тройной камерой / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Sony Xperia 8 / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A9 (2020) и A5 (2020) – бюджетные смартфоны с АКБ 5000 мАч / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ – вьетнамские смартфоны для российского рынка / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: LG G Pad 5 10.1 FHD – планшет на Qualcomm Snapdragon 821 / MForum.ru