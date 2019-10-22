Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Samsung Galaxy A51

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Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Samsung Galaxy A51

22.10.2019, MForum.ru

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В базе данных бенчмарка Geekbench появилась информация о смартфоне SM-A515F. Ожидается, что эта новинка станет обновлением смартфона Galaxy A50 и выйдет на рынок как Galaxy A51.

Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Samsung Galaxy A51

Согласно более ранним утечкам «сердцем» Galaxy A51 должен стать чипсет Exynos 9630, но по данным Geekbench речь идет о Exynos 9611. Также упоминается о 4 Гб ОЗУ, версиях с 64 и 128 Гб встроенной памяти и Android 10. Причем, с новейшей версией One UI 2.0 от Samsung. Кроме того, можно предположить наличие счетверенного модуля камеры. Остальные подробности о Samsung Galaxy A51 пока неизвестны.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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