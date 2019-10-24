MForum.ru
24.10.2019,
Компания Xiaomi объявила о старте российских продаж Mi 9 Lite. Напомню, речь идет о смартфоне с 6,39-дюймовым дисплеем разрешением 2340х1080 точек и яростью до 600 нит со встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсетом Snapdragon 710, 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.
Тыловая камера Xiaomi Mi 9 Lite строенная. В роли основного сенсора выступает 48 Мп сенсор Sony IMX586, которому помогают 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 2 Мп датчик глубины. Разрешение фронтальной камеры Xiaomi Mi 9 Lite составляет 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4030 мАч, поддерживается быстрая зарядка 18 Вт. ОС – Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10. Купить Xiaomi Mi 9 Lite можно за 22 990 рублей за версию 6/64 Гб в сером цвете. Позднее появится версия со 128 Гб памяти, а также белый и синий цветовые варианты. В качестве подарка за покупку выступает Mi Band 4.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
20.10. [ПО] Анонсы: Объявлен список моделей Xiaomi, которые получат MIUI 11 / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Redmi 8 оснастили 12 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
02.10. [Новости компаний] Телеком: Samsung прекращает производство мобильных устройств в Китае / MForum.ru
27.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A70s получит 64 Мп камеру / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 7 Pro доступен в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9 Lite. Mi Band 4 в подарок / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9800 Pro снабдили 48 Мп камерой и тепловизором / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Honor 20 Lite (Youth Edition) представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Samsung Galaxy A51 / MForum.ru
22.10. [Новинки] Компоненты: В 2020 MediaTek планирует представить 5G-чипсет для смартфонов среднего класса / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: HTC выпускает еще один блокчейн-телефон - Exodus 1s / MForum.ru
20.10. [ПО] Анонсы: Объявлен список моделей Xiaomi, которые получат MIUI 11 / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: В России появится смартфон TCL PLEX / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 2 Z оценен в 29 990 рублей / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Oppo Reno 2 / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4 представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X5 – бюджетный защищенный смартфон с 4G / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: BQ 5731L Magic S с поддержкой NFC представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy A5? / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Motorola One Macro с макро-камерой представлен официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 8 Pro представлен в России / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Redmi 8 оснастили 12 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A20s оснастили тройной камерой / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Sony Xperia 8 / MForum.ru