Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9 Lite. Mi Band 4 в подарок

24.10.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi объявила о старте российских продаж Mi 9 Lite. Напомню, речь идет о смартфоне с 6,39-дюймовым дисплеем разрешением 2340х1080 точек и яростью до 600 нит со встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсетом Snapdragon 710, 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

Тыловая камера Xiaomi Mi 9 Lite строенная. В роли основного сенсора выступает 48 Мп сенсор Sony IMX586, которому помогают 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и 2 Мп датчик глубины. Разрешение фронтальной камеры Xiaomi Mi 9 Lite составляет 32 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4030 мАч, поддерживается быстрая зарядка 18 Вт. ОС – Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10. Купить Xiaomi Mi 9 Lite можно за 22 990 рублей за версию 6/64 Гб в сером цвете. Позднее появится версия со 128 Гб памяти, а также белый и синий цветовые варианты. В качестве подарка за покупку выступает Mi Band 4.

© Антон Печеровый, MForum.ru

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