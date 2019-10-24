Анонсы: OnePlus 7 Pro доступен в России

MForum.ru
24.10.2019,
До нашей страны официально добрался смартфон OnePlus 7 Pro. Напомню, новинка позиционируется как премиальная, а ее главная «фишка» - экран без выреза под фронтальную камеру поддерживающий HDR10+ и частоту обновления 90 Гц. Технически речь идет об AMOLED-матрице диагональю 6,67 дюйма и разрешением 3120 х 1440 точек.
В активе OnePlus 7 Pro присутствуют Qualcomm Snapdragon 855, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальная камера, строенная тыловая камера (48 Мп Sony IMX586 + 16 Мп с широкоугольным объективом + 8 Мп с телефото объективом), Bluetooth 5.0 HID, поддержка NFC и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой WARP Charge 30W. Российская цена варианта 6+128 Гб в сером цвете составит 54 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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