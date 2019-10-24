Анонсы: OnePlus 7 Pro доступен в России

24.10.2019, MForum.ru

До нашей страны официально добрался смартфон OnePlus 7 Pro. Напомню, новинка позиционируется как премиальная, а ее главная «фишка» - экран без выреза под фронтальную камеру поддерживающий HDR10+ и частоту обновления 90 Гц. Технически речь идет об AMOLED-матрице диагональю 6,67 дюйма и разрешением 3120 х 1440 точек.

В активе OnePlus 7 Pro присутствуют Qualcomm Snapdragon 855, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальная камера, строенная тыловая камера (48 Мп Sony IMX586 + 16 Мп с широкоугольным объективом + 8 Мп с телефото объективом), Bluetooth 5.0 HID, поддержка NFC и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой WARP Charge 30W. Российская цена варианта 6+128 Гб в сером цвете составит 54 990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации shop.mts.ru

Публикации по теме:

[Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: OnePlus 7T представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Станет ли OnePlus 7 Pro «новым ориентиром»? / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: OnePlus 7 представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Качественные рендеры OnePlus 7 Pro попали в сеть / MForum.ru