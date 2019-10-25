Анонсы: Honor 9X появится в России

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Анонсы: Honor 9X появится в России

25.10.2019, MForum.ru

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На китайском рынке смартфон Honor 9X был анонсирован еще летом, но до нашей страны он добрался только сейчас. Российская версия Honor 9X базируется на чипсете Kirin 710F, тогда как базой для китайского варианта стал Kirin 810. Диагональ экрана новинки составляет 6,59 дюйма при разрешении 2340x1080 точек.

Анонсы: Honor 9X появится в России

В нашей стране Honor 9X появится в двух версиях, отличающихся основной камерой, объемом памяти и наличием поддержки NFC. В активе Honor 9X Premium можно найти строенную тыловую камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп, 8 Мп сенсором с широкоугольным объективом и 2 Мп датчиком глубины для портретной съемки. Обычная версия Honor 9X оснащена сдвоенной камерой, 48 + 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры в обоих случаях составляет 16 Мп. В части объема памяти речь идет о 4 или 6 Гб ОЗУ, объем встроенной памяти обоих версий – 128 Гб. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Цветовая гамма Honor 9X включает в себя черный и синий варианты. Купить Honor 9X с 4 Гб ОЗУ и сдвоенной камерой можно за 16 990 рублей, а Honor 9X Premium с тройной камерой и 6 Гб ОЗУ – за 18 990 рублей. В качестве бонуса первые покупатели получат браслет Honor Band 5. Старт продаж намечен на 8 ноября.

Анонсы: Honor 9X появится в России

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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