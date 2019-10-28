Анонсы: Vivo IQOO Neo 855 Edition представлен официально

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Анонсы: Vivo IQOO Neo 855 Edition представлен официально

28.10.2019, MForum.ru

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Компания Vivo официально анонсировала смартфон Vivo IQOO Neo 855 Edition. Как несложно догадаться по названию, главное отличие новинки от Vivo IQOO Neo – использование чипсета Snapdragon 855, что для игрового устройства вполне логично. Как и более быстрой памяти UFS 3.0.

Анонсы: Vivo IQOO Neo 855 Edition представлен официально

Также из игровых фишек отметим мощную систему охлаждения и ОС на базе Android Pie с оболочкой Funtouch OS 9 и игровыми пакетами Monster UI и Multi-Turbo 2.0. Спецификации Vivo IQOO Neo 855 Edition включают в себя 6,38-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек и поддержкой HDR10, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Строенная тыловая камера представлена связкой 12 Мп основного сенсора, 8 Мп сенсора с широкоугольным объективом и 2 Мп сенсора глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Цена Vivo IQOO Neo 855 Edition составит 1998, 2298, 2498 и 2698 юаней за версии 6/64, 6/128, 8/128 и 8/256 Гб, соответственно.

Анонсы: Vivo IQOO Neo 855 Edition представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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