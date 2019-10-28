Анонсы: Vivo IQOO Neo 855 Edition представлен официально

MForum.ru
28.10.2019,
Компания Vivo официально анонсировала смартфон Vivo IQOO Neo 855 Edition. Как несложно догадаться по названию, главное отличие новинки от Vivo IQOO Neo – использование чипсета Snapdragon 855, что для игрового устройства вполне логично. Как и более быстрой памяти UFS 3.0.
Также из игровых фишек отметим мощную систему охлаждения и ОС на базе Android Pie с оболочкой Funtouch OS 9 и игровыми пакетами Monster UI и Multi-Turbo 2.0. Спецификации Vivo IQOO Neo 855 Edition включают в себя 6,38-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек и поддержкой HDR10, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Строенная тыловая камера представлена связкой 12 Мп основного сенсора, 8 Мп сенсора с широкоугольным объективом и 2 Мп сенсора глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Цена Vivo IQOO Neo 855 Edition составит 1998, 2298, 2498 и 2698 юаней за версии 6/64, 6/128, 8/128 и 8/256 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
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