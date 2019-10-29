Слухи: Xiaomi СС9 Pro получит пента-камеру со 108 Мп сенсором

MForum.ru
29.10.2019,
Компания Xiaomi официально подтвердила, что 5 ноября состоится официальный анонс смартфона Xiaomi СС9 Pro. Тизер подтвердил одну из основных особенностей новинки – использование в тыловой камере системы из 5 сенсоров, разрешение основного из которых составит 108 Мп.
В части спецификаций в активе Xiaomi СС9 Pro ожидается закругленный по краям AMOLED-дисплей с U-образным вырезом под фронтальную камеру разрешением 32 Мп, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 27 Вт. Остальные подробности пока не раскрываются, хотя источники предполагают, что основой Xiaomi СС9 Pro станет чипсет Snapdragon 730G. Зато на живых фото новинка уже засветилась.
© Антон Печеровый,
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