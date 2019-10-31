MForum.ru
31.10.2019,
В базе данных китайского регулятора отметился смартфон Xiaomi CC9 Pro, благодаря чему стали известны все его характеристики. Кроме того, появилось множество изображений этого устройства.
Ожидается, что Xiaomi CC9 Prо получит 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек со встроенным дактилоскопическим сенсором, 8-ядерный 2,2 ГГц чипсет (возможно, речь идет о Snapdragon 730G), 6/8/12 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти, 32 Мп фронтальную камеру, а также аккумулятор емкостью 5170 мАч. Изюминкой новинки станет 108 Мп камера с 4 вспомогательными сенсорами и поддержкой 5-кратного оптического увеличения. Выпускаться Xiaomi CC9 Prо будет в черном, красном, синем, розовом, белом, зеленом, фиолетовом и сером вариантах. Анонс назначен на 5 ноября.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi СС9 Pro получит пента-камеру со 108 Мп сенсором / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9 Lite. Mi Band 4 в подарок / MForum.ru
20.10. [ПО] Анонсы: Объявлен список моделей Xiaomi, которые получат MIUI 11 / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Redmi 8 оснастили 12 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Появились изображения Motorola Razr нового поколения / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lenovo Tab M10 (2nd gen) / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Redmi Note 8T получит поддержку NFC / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaomi CC9 Pro / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: INOI 117B – телефон с док-станцией для пожилых людей / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi СС9 Pro получит пента-камеру со 108 Мп сенсором / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Neo 855 Edition представлен официально / MForum.ru
27.10. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 6 5G появился на рендере / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Honor 9X появится в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 7 Pro доступен в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9 Lite. Mi Band 4 в подарок / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Blackview BV9800 Pro снабдили 48 Мп камерой и тепловизором / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Honor 20 Lite (Youth Edition) представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Samsung Galaxy A51 / MForum.ru
22.10. [Новинки] Компоненты: В 2020 MediaTek планирует представить 5G-чипсет для смартфонов среднего класса / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: HTC выпускает еще один блокчейн-телефон - Exodus 1s / MForum.ru
20.10. [ПО] Анонсы: Объявлен список моделей Xiaomi, которые получат MIUI 11 / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: В России появится смартфон TCL PLEX / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 2 Z оценен в 29 990 рублей / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Oppo Reno 2 / MForum.ru