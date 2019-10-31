Слухи: Раскрыты подробности о Xiaomi CC9 Pro

31.10.2019, MForum.ru

В базе данных китайского регулятора отметился смартфон Xiaomi CC9 Pro, благодаря чему стали известны все его характеристики. Кроме того, появилось множество изображений этого устройства.

Ожидается, что Xiaomi CC9 Prо получит 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек со встроенным дактилоскопическим сенсором, 8-ядерный 2,2 ГГц чипсет (возможно, речь идет о Snapdragon 730G), 6/8/12 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти, 32 Мп фронтальную камеру, а также аккумулятор емкостью 5170 мАч. Изюминкой новинки станет 108 Мп камера с 4 вспомогательными сенсорами и поддержкой 5-кратного оптического увеличения. Выпускаться Xiaomi CC9 Prо будет в черном, красном, синем, розовом, белом, зеленом, фиолетовом и сером вариантах. Анонс назначен на 5 ноября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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