Слухи: Redmi Note 8T получит поддержку NFC

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Слухи: Redmi Note 8T получит поддержку NFC

31.10.2019, MForum.ru

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По слухам компания Xiaomi собирается пополнить линейку Redmi смартфоном Note 8T. Новинка будет представлять собой международную версию Redmi Note 8. Технически аппарат будет практически идентичен оригинальной модели, но получит важное отличие в виде поддержки NFC.

Слухи: Redmi Note 8T получит поддержку NFC

Информация от тайваньского регулятора NCC подтверждает это. Как и то, что Redmi Note 8T будет поддерживать быструю зарядку 18 Вт. Напомню, основные спецификации Redmi Note 8 включают в себя 6,3-дюймовый дисплей разрешением 1080x2340 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 5, чипсет Snapdragon 665, 3/4/6 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти, 48 Мп тыловую камеру с 3 вспомогательными модулями (8+2+2 Мп), 13 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Слухи: Redmi Note 8T получит поддержку NFC

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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