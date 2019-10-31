Слухи: Redmi Note 8T получит поддержку NFC

MForum.ru
31.10.2019,
По слухам компания Xiaomi собирается пополнить линейку Redmi смартфоном Note 8T. Новинка будет представлять собой международную версию Redmi Note 8. Технически аппарат будет практически идентичен оригинальной модели, но получит важное отличие в виде поддержки NFC.
Информация от тайваньского регулятора NCC подтверждает это. Как и то, что Redmi Note 8T будет поддерживать быструю зарядку 18 Вт. Напомню, основные спецификации Redmi Note 8 включают в себя 6,3-дюймовый дисплей разрешением 1080x2340 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 5, чипсет Snapdragon 665, 3/4/6 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти, 48 Мп тыловую камеру с 3 вспомогательными модулями (8+2+2 Мп), 13 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч.
© Антон Печеровый,
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