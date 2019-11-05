Телеком: В UK отложили окончательное решение по Huawei

MForum.ru
05.11.2019,
Правительство Объединенного королевства заявило, что решение о том, будет ли китайский поставщик Huawei принимать участие в построении цифровой экономики страны, отложено до проведения всеобщих выборов 12 декабря.
"Многие члены правительства обеспокоены китайским технологическим доминированием, которое как нигде проявляется в области 5G. Я написал в секретариат DCMS, чтобы убедиться, что никакое решение не будет принято в период, когда текущее правительство постепенно сворачивает свою работу", - говорит председатель комитета по иностранным делам Том Тугенхэт. "Рады слышать, что решение, которое могло бы внедрить технологию враждебного государства в центральную нервную систему британской коммуникационной сети, не будет принято ранее, чем новая администрация проведет полноценные дебаты".
Похоже, что давление США все же дало свои результаты. В частности, Том Тугенхэт сослался на отношения с союзниками в разведывательном партнерстве "Пять глаз", как на одну из причин задержки с решением. США и Австралия уже заняли официальную позицию в вопросе запрета использования решений 5G Huawei и, похоже, правительство Объединенного Королевства обеспокоено будущим торговых отношений, тем более, с учетом Brexit.
Для операторов это решение является настоящим кошмаром. Они хотели бы агрессивно строить 5G, благо им удалось оперативно начать развертывание сетей 5G, но теперь вынуждены замедлять свои активности из-за бездействия парламента. Решение не обрадует никого из британских операторов, но особенное раздражение сейчас царит в Vodafone и в Three. Оба оператора планировали активно задействовать решения Huawei при построении своих сетей, а теперь эти планы оказались под вопросом, поскольку китайская компания может не пройти жернова нового правительства.
И теперь все, кто строил планы на быстрый старт Объединенного королевства в цифровые технологии, как и операторы, будут вынуждены сидеть, сложа руки, и наблюдать, как затягивается решение, пока другие страны постараются реализовать потенциал 5G.
Теперь необходимость принять решение по Huawei перейдет к новому правительству. Вот только с учетом того, что все будут заняты, прежде всего, решениями в связи с Brexit, трудно представить себе, когда у политиков дойдут руки до обсуждения цепочки поставок и судьбы Huawei в UK. Самое раннее, когда это может произойти, это январь 2020 года, но вряд ли кто-то удивится, если решение затянется на месяцы.
Многие страны уже приняли конкретные решения в отношении 5G Huawei, например, не так давно от запрета использования решений компании отказалась Норвегия.
Источник: telecoms.com
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теги: телеком Huawei Объединенное Королевство пятое поколение
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