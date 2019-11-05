Анонсы: Xiaomi CC9 Pro получил пентакамеру 108 Мп

05.11.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Xiaomi CC9 Pro, изюминкой которого стало использование тыловой камеры разрешением 108 Мп на базе сенсора Samsung ISOCELL Bright HMX. В качестве вспомогательных используются 5 Мп сенсор с теле фото- объективом, 20 Мп сенсор с широкоугольной оптикой, 12 Мп сенсор для портретной съемки и 2 Мп камера для съемки макро.

В активе Xiaomi CC9 Pro присутствуют 6,47-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек со встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсет Qualcomm Snapdragon 730G, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 32 Мп фронтальная камера, NFC, а также аккумулятор емкостью 5260 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Еще одна «фишка» Xiaomi CC9 Pro дизайн с закругленным экраном и стеклянной задней панелью, а также совершенно новый пользовательский опыт, которое должно дать устройство. Купить Xiaomi CC9 Pro можно за 2799 (6+128 Гб) / 3099 (8+128 Гб) / 3499 (8+256 Гб) юаней. Начало продаж в Китае - 11.11, мировой релиз новинки под именем Mi Note 10 ожидается 6 ноября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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