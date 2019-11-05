Анонсы: Xiaomi CC9 Pro получил пентакамеру 108 Мп

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Анонсы: Xiaomi CC9 Pro получил пентакамеру 108 Мп

05.11.2019, MForum.ru

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Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Xiaomi CC9 Pro, изюминкой которого стало использование тыловой камеры разрешением 108 Мп на базе сенсора Samsung ISOCELL Bright HMX. В качестве вспомогательных используются 5 Мп сенсор с теле фото- объективом, 20 Мп сенсор с широкоугольной оптикой, 12 Мп сенсор для портретной съемки и 2 Мп камера для съемки макро.

Анонсы: Xiaomi CC9 Pro получил пентакамеру 108 Мп

В активе Xiaomi CC9 Pro присутствуют 6,47-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек со встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсет Qualcomm Snapdragon 730G, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 32 Мп фронтальная камера, NFC, а также аккумулятор емкостью 5260 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Еще одна «фишка» Xiaomi CC9 Pro дизайн с закругленным экраном и стеклянной задней панелью, а также совершенно новый пользовательский опыт, которое должно дать устройство. Купить Xiaomi CC9 Pro можно за 2799 (6+128 Гб) / 3099 (8+128 Гб) / 3499 (8+256 Гб) юаней. Начало продаж в Китае - 11.11, мировой релиз новинки под именем Mi Note 10 ожидается 6 ноября.

Анонсы: Xiaomi CC9 Pro получил пентакамеру 108 Мп

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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