Анонсы: Наушники Honor Sport Pro появились в России

08.11.2019, MForum.ru

Компания Huawei объявила о начале российских продаж наушников Honor Sport Pro адресованных любителям спорта. В качестве ключевых преимуществ новинки производитель указывает хорошую автономность (до 18 часов воспроизведения музыки и 12 часов в режиме разговора) и качественное звучание.

В активе Honor Sport Pro присутствуют 13 мм излучатели, система шумоподавления и диафрагмы из термополиуретана. Корпус новинки изготовлен высокоплотного полимера. По утверждению производителя это позволяет добиться эффекта полного погружения. Также отметим, что Honor Sport Pro могут заряжаться от телефона через разъем USB Type C. Емкость аккумулятора составляет 120 мАч, 5-минутной подзарядки хватит на 4 часа работы. Для быстрого сопряжения со смартфоном используется технология HiPair. Начало продаж – 15 ноября, цена – 4 990 рублей. Приобрести новинку можно в «мерцающем красном», «мерцающем сером» и «мерцающем фиолетовом» цветах.