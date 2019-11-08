MForum.ru
08.11.2019,
Компания Huawei объявила о начале российских продаж наушников Honor Sport Pro адресованных любителям спорта. В качестве ключевых преимуществ новинки производитель указывает хорошую автономность (до 18 часов воспроизведения музыки и 12 часов в режиме разговора) и качественное звучание.
В активе Honor Sport Pro присутствуют 13 мм излучатели, система шумоподавления и диафрагмы из термополиуретана. Корпус новинки изготовлен высокоплотного полимера. По утверждению производителя это позволяет добиться эффекта полного погружения. Также отметим, что Honor Sport Pro могут заряжаться от телефона через разъем USB Type C. Емкость аккумулятора составляет 120 мАч, 5-минутной подзарядки хватит на 4 часа работы. Для быстрого сопряжения со смартфоном используется технология HiPair. Начало продаж – 15 ноября, цена – 4 990 рублей. Приобрести новинку можно в «мерцающем красном», «мерцающем сером» и «мерцающем фиолетовом» цветах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.10. [Новинки] Анонсы: Honor 9X появится в России / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Honor 20 Lite (Youth Edition) представлен официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ – вьетнамские смартфоны для российского рынка / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: HarmonyOS станет основой смарт-часов Huawei Watch GT 2 / MForum.ru
11.09. [Новости компаний] Телеком: Билайн помог покупателям сэкономить в июле около 200 млн рублей на покупках смартфонов / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Blade A7 Prime и Blade 10 Prime / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Y9s с чипсетом Kirin 710 появился на сайте производителя / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Наушники Honor Sport Pro появились в России / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Sony Xperia 5 / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Watch представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 Pro получил пентакамеру 108 Мп / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone II появился в России / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Meizu 16Xs, Note 9 и M10 / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Smartisan Jianguo Pro 3 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Появились изображения Motorola Razr нового поколения / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lenovo Tab M10 (2nd gen) / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Redmi Note 8T получит поддержку NFC / MForum.ru
31.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaomi CC9 Pro / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: INOI 117B – телефон с док-станцией для пожилых людей / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi СС9 Pro получит пента-камеру со 108 Мп сенсором / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Neo 855 Edition представлен официально / MForum.ru
27.10. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 6 5G появился на рендере / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Honor 9X появится в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 7 Pro доступен в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9 Lite. Mi Band 4 в подарок / MForum.ru