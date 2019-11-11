Телеком: МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall - сегодня iPhone XR 64Gb можно купить со скидкой

11.11.2019, MForum.ru

Сегодня, во Всемирный день шоппинга, МегаФон запускает онлайн-площадку на Tmall, ресурсе AliExpress Россия. Запуск приурочен к началу ноябрьских распродаж. В стартовой линейке магазина - продукция Apple со скидками.

Адрес магазина в сети: megafon.ru.aliexpress.com/ . Пока что ассортимент ограничен моделями Apple iPhone разного цвета. Как утверждает оператор, МегаФон стал первым официальным российским реселлером Apple на площадке Tmall.

В дни распродажи продукция в магазине МегаФона будет представлена со скидкой от Tmall. Это позволит приобрести, например, iPhone XR 64 Gb за 42 491 руб. Доставка товара обеспечивается собственной курьерской службой и логистическим партнером МегаФон ритейл.

Конечно же, оператор обещает расширять ассортимент интернет-магазина.

«Спустя чуть больше месяца после создания AliExpress Россия мы уже делаем первые совместные шаги в области социальной коммерции. Мы рады поддержать глобальную инициативу AliExpress с датой распродаж 11.11 и выйти на Tmall с брендом МегаФон в особом статусе — единственного официального реселлера Apple на Tmall в России. Также мы первый российский телеком-оператор, который вышел на площадки AliExpress», — отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Желание присутствия на таких популярных площадках, как AliExpress понятно и является правильным ходом. В случае МегаФона оно и вовсе не удивительно, учитывая участие оператора в совместном предприятия AliExpress Russia.

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Другие российские операторы также внимательно смотрят для инициативами AliExpress в России. Можно вспомнить, что сравнительно недавно, в августе 2019 года, об открытии 30 демо-зон AliExpress в своих салонах, сообщала компания Tele2.

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