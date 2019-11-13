Анонсы: Honor 20S появился в России

MForum.ru
13.11.2019,
Объявлены подробности о старте продаж Honor 20S в России. Напомню, речь идет о смартфоне с 6,15-дюймовым экраном разрешением FullHD+, чипсетом Kirin 710, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3340 мАч.
Тыловая камера Honor 20S строенная, с основным сенсором разрешением 48 Мп и вспомогательными 8 Мп (с широкоугольным объективом) и 2 Мп (сенсор глубины) камерами. Разрешение фронтальной камеры Honor 20S составляет 24 Мп. Прием предзаказов стартует 15 ноября, оформившие предзаказ до 1 декабря в качестве подарка получат наушники Honor Sport Pro. Цена Honor 20S – 21 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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