Телеком: Конспекты: Андрей Грачев, Цифровая стратегия МегаФона

18.11.2019, MForum.ru

Андрей Грачев, директор по стратегическому планированию инфраструктуры, ПАО "МегаФон", выступил 14 ноября 2019 года на конференции "Развитие сетей беспроводной связи в России - 5G Future Russia 2019". Вашему вниманию - конспект презентации.

5G это не очередная технология радиодоступа, это шаг в направлении цифровизации и построения цифровой экономики. Расскажу вам о том, какой мы видим цифровую стратегию МегаФона, какое место в ней находит 5G.

Любому из операторов известно, что сейчас хотят клиенты:

Прежде всего, следует отметить, что лояльность операторов постепенно уходит от операторов в пользу экосистем, таких, как Apple и Android. С этим необходимо что-то делать.

Существенный негативный фактор - быстрый рост трафика, тогда как выручка такими темпами не растет.

Клиенты ожидают от операторов удобных для них каналов обслуживания, прежде всего, цифровых.

В фокусе государства и бизнес-клиентов - цифровизация бизнеса и экономики в целом.

Клиенты все больше беспокоятся о сохранности своих данных и интересуются такой темой, как кибербезопасность.

На рынке все больше различных use cases (пользовательских сценариев). Это виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей и т.п.

Ключевые для нас направления - это цифровые возможности, создание экосистемы и конкуренция не с другими операторами, а с другими цифровыми экосистемами. Конкуренция за внимание и время наших клиентов.

Невозможно рассуждать на эти темы, ничего не сказав об IT. В области IT мы проводим полномасштабную трансформацию. Сделано уже многое, начиная с инфраструктуры. В частности, осуществляется переход на конвергентный cloud.

У нас идет трансформация аналитики в области Big Data, поскольку в 5G без этого ничего не получится делать, взгляните хотя бы на технологии Massive MIMO, бимформинга. Это необходимо даже для настройки всего этого, для оптимизации, для того, чтобы эти технологии принесли реальное value.

Если говорить об IT-инфраструктуре, мы ее сейчас трансформируем. Раньше у нас был классический набор систем - ERP, биллинг и т.п. Теперь мы переходим к трехуровневой или трехслойной архитектуре IT.

Разумеется остаются ERP, OSS, биллинг и так далее. К ним сохраняются требования по надежности и четкому следованию релизной политике. И если раньше мы следовали распространенному подходу waterfall, то сейчас мы смотрим в сторону Agile, гибкого подхода, который позволяет хотя бы и ежедневно выводить какие-то необходимые обновления. Поэтому базовый уровень остается в рамках подхода waterfall, а средний уровень работает по схеме Agile.

На среднем уровне работают такие компоненты, как микросервисы. Это другой подход к разработке софта. Он должен будет найти свое отражение и в 5G системах, в 5G core. Там уже по-старому не получится работать. На этом уровне у нас работают какие-то небольшие программы, которые иногда могут быть всего на несколько дней работы рассчитаны. Данные они при этом берут из базовых систем. А базовые системы при этом не затрагиваются, их перенастройка каждый раз не требуется.

Omni - это компонент, который должен обеспечить бесшовность сервиса, с точки зрения клиентов. Например, клиент пришел в салон, или клиент позвонил в call-центр, или через приложение мобильное зашел - везде у него должны быть возможности взаимодействия с нами.

И API, конечно, важная составляющая, наличие открытого интерфейса. Мы понимаем, что в одиночку мы всю экосистему не построим, нам нужно уметь интегрировать сервисы наших партнеров.

Верхний слой, это Front-end. Это, в частности, мобильное приложение, через которое мы работаем с нашими клиентами. Все это будет построено на базе виртуальной инфраструктуры, которую мы сейчас активно развиваем. Она должна быть конвергентной, то есть обслуживать и IT, и телеком инфраструктуру. В частности, опорная сеть должна работать на виртуальной инфраструктуре.

5G заставляет менять подходы, отсюда и необходимость в полной цифровой трансформации в связи с внедрением новой технологии доступа. В зависимости от услуги, та или иная часть ее обработки и реализации, может быть выполнена на разном уровне дата-центра. Что-то, например, приходит в центр сети и обрабатывается, например, в ЦОД С.Петербурга. Что-то может быть обработано на локальной площадке в Тверской области. Это лишь одно из изменений, которые привносит 5G в подходы к оказанию услуг.

Пока что, к сожалению, в реализации 5G не так уж далеко ушли от традиционного мобильного доступа (емкость-скорость), хотя задумки, лежащие в основе технологии, были куда более смелыми. С нетерпением мы ожидаем появления 5G core, возможностей Massive IoT и другого уровня организации Mission Critical коммуникаций.

Понятно, что есть области применения и use cases, это все есть.

Мы, как "технари", посмотрели на эту историю повнимательнее и обнаружили, что 95% запросов наших клиентов (B2C, B2B, B2G) на 100% может быть реализована на базе текущих технологий LTE / LTE-Advanced.

Да, конечно, есть какие-то революционные вещи, например, "тактильный" интернет, когда обеспечивается не только звук и картинка, но также какой-то уровень присутствия. Да, такие вещи не получится сделать LTE, для их реализации нам нужна какая-то новая технология.

Безусловно 5G нам будет нужен в какой-то перспективе. Как нам нужен и новый спектр, здесь никаких вопросов быть не может. Но если говорить о функциональных возможностях, то и сейчас у нас есть немало возможностей для реализации различных новых кейсов поверх LTE / LTE-Advanced.

В 2019 году мы запустили лабораторию 5G в Санкт-Петербургском государственном Университете. Это решает несколько вопросов. Во-первых, нам постоянно нужны люди, что называется, "новой формации", они готовятся в 5G LAB.

Кроме того, мы ждем от этой лаборатории идеи новых сервисов, помощи в их практической реализации.

Что конкретно мы сейчас делаем в области 5G?

Исходя из существующего 15-го релиза, с учетом того, что ожидается от 16-го релиза. мы сформулировали требования к инфраструктуре, транспортной сети и т.п. С оглядкой на эти требования мы сейчас строим, развиваем нашу инфраструктуру.

Как уже отмечалось сегодня, большой проблемой остаются терминалы. Для нас сейчас это важная задача - тщательная работа с вендорами, занимающимися производством терминалов. Без такой работы 5G не случится.

Занимаемся решением задачи получения частотных присвоений. У нас уже есть ряд приобретений, но, понятно, что все еще впереди.

Мы пока что фокусируемся не на том, чтобы построить несколько базовых станций и "засветить" покрытие 5G, в первую очередь мы работаем над тем, чтобы понять, что мы сможем предложить нашим клиентам.

Тем не менее, мы с партнерами 5 июля 2019 года уже совершили первый голосовой вызов из нашего тестового сегмента сети 5G в сеть 5G в Финляндии. И в целом, как я уже отметил, ориентируемся сейчас на практические use cases. Летом проводили гейминговые соревнования, которые показали, что даже на ноутбуке со сравнительно скромными возможностями можно играть в современные игры. В такие, например, которые на этот ноутбук с его ограничениями по памяти даже поставить нельзя. Пока что на эту услугу особого запроса нет, но в будущем, несомненно, соответствующий спрос появится.

Мы запустили в Москве постоянно действующую зону 5G. В частности, в миллиметровом диапазоне у нас локация - МГУ.

Пару слов скажу о том, что мы там увидели в ходе испытаний. Предположим, вы стоите в створе базовой станции, в прямой видимости, в outdoor, то есть на улице. И вот вы поворачиваетесь спиной к этой антенне базовой станции. Уровень сервиса для вас при этом снижается более, чем втрое. Это говорит о том, что если всерьез планировать развитие в диапазоне миллиметровых волн, нам придется во-первых строить меньшие сектора, здесь физика, все понятно... но нам еще придется сделать "наложенное" покрытие разных базовых станций, чтобы как-то проблему решить.

Второй практический результат, связанный с миллиметровым диапазоном частот, связан с нашими летними экспериментами в sub6. Вот там мы увидели, что есть более-менее полноценная экосистема терминалов. Собравшиеся здесь представители вендоров и собравшиеся здесь не в полном составе представители чипсет-вендоров, практически продемонстрировали нам, что в sub6 все со всем совместимо и более-менее работает.

В миллиметровом диапазоне это не так. Есть отдельные китайские производители, есть американские производители. Ничто ни с чем чужим не работает. Про поддержку частотных диапазонов лучше промолчу (по части поддержки несущей в LTE). Уже хотя бы только поэтому миллиметровая история пока что не дает возможностей к масштабному коммерческому развертыванию.

Отсюда наша стратегия. Этот и следующий годы посвятим тестам и поиску кейсов. На 2021-2023 годы планируем первые запуски сетей 5G в отдельных регионах. Полноценный федеральный rollout - уже после 2023 года.

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теги: телеком МегаФон пятое поколение 5G цифровая стратегия