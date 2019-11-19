Анонсы: Представлен Vivo S1 Pro c 48 Мп камерой

19.11.2019, MForum.ru

Компания Vivo на Филиппинах анонсировала смартфон Vivo S1 Pro, который имеет мало общего ранее представленной моделью с таким же названием. Новинка ближе к Vivo S5. В частности в активе нового Vivo S1 Pro нет всплывающей сэлфи-камеры, а ее глазок спрятан в каплевидном вырезе. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп.

Диагональ SuperAMOLED-экрана новинки составляет 6,38 дюйма, разрешение – 1080p. На задней панели разместился блок из четырех камер с основным сенсором разрешением 48 Мп. В качестве вспомогательных выступают 8 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом (угол обзора 108 градусов), 2 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп датчик глубины сцены. Внутри Vivo S1 Pro нашлось место для чипсета Snapdragon 665, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятора емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт (9В/2). ОС - Android 9 Pie с оболочкой Funtouch OS 9.2. Выпускаться Vivo S1 Pro будет в бело-радужном цвете Fancy Sky и черном Knight Black вариантах. Цена - $315.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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