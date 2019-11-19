MForum.ru
19.11.2019,
Компания Vivo на Филиппинах анонсировала смартфон Vivo S1 Pro, который имеет мало общего ранее представленной моделью с таким же названием. Новинка ближе к Vivo S5. В частности в активе нового Vivo S1 Pro нет всплывающей сэлфи-камеры, а ее глазок спрятан в каплевидном вырезе. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп.
Диагональ SuperAMOLED-экрана новинки составляет 6,38 дюйма, разрешение – 1080p. На задней панели разместился блок из четырех камер с основным сенсором разрешением 48 Мп. В качестве вспомогательных выступают 8 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом (угол обзора 108 градусов), 2 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп датчик глубины сцены. Внутри Vivo S1 Pro нашлось место для чипсета Snapdragon 665, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятора емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт (9В/2). ОС - Android 9 Pie с оболочкой Funtouch OS 9.2. Выпускаться Vivo S1 Pro будет в бело-радужном цвете Fancy Sky и черном Knight Black вариантах. Цена - $315.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V17 появится в России / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Neo 855 Edition представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Компоненты: В 2020 MediaTek планирует представить 5G-чипсет для смартфонов среднего класса / MForum.ru
13.09. [Новинки] Слухи: Экран Vivo NEX 3 займет 99,6% площади передней панели / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] Терминалы 5G / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo S1 Pro c 48 Мп камерой / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: Готовится к релизу Samsung Galaxy S10 Lite / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Samsung W20 5G – раскладушка в стиле Galaxy Fold для рынка Азии / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V17 появится в России / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Blackview A80 Pro – бюджетный смартфон с quad-камерой / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Motorola Razr возродился с гибким экраном Flex View / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 19s с тройной камерой представлен официально / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Realme 5s с 48 Мп камерой анонсируют 20 ноября / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Honor 20S появился в России / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Oppo Reno3 может получить экран 90 Гц, поддержку 5G-соединение и 64 Мп камеру / MForum.ru
12.11. [Новинки] Компоненты: Появились подробности о Snapdragon 865 / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Gigaset GS290 / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A появились в России / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Blade A7 Prime и Blade 10 Prime / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Y9s с чипсетом Kirin 710 появился на сайте производителя / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Наушники Honor Sport Pro появились в России / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Sony Xperia 5 / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Watch представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 Pro получил пентакамеру 108 Мп / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone II появился в России / MForum.ru