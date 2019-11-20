Анонсы: Realme 5s – вариант Realme 5 с 48 Мп Qaud-камерой

20.11.2019, MForum.ru

Бренд Realme анонсировал смартфон Realme 5s. Ключевая особенность новинки – счетверенная тыловая камера с 48 Мп основным сенсором. В качестве вспомогательных выступают 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом и два сенсора разрешением 2 Мп. В этом плане новинка аналогична Realme 5 Pro.

В остальном Realme 5s ближе к Realme 5. В активе этой модели присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек, чипсет Snapdragon 665, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти (+microSD объемом до 256 Гб), 13 Мп фронтальная камера, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. Помимо синего и фиолетового варианта Realme 5s получил красную версию, которая в линейке Realme 5 / Realme 5 Pro ранее не встречалась. Цена Realme 5s начинается от 9999 индийских рупий, данных о международном релизе пока нет.