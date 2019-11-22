Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro

22.11.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi объявила рекомендованные цены Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro для российского рынка. Напомню, эти новинки стали первыми в мире смартфонами с камерой разрешением 108 Мп снабженной 4 вспомогательными сенсорами (20 Мп с широкоугольным объективом, 5 Мп с телефотообъективом, 12 Мп для портретной съемки и 2 Мп для съемки макро). Mi Note 10 Pro использует 8-линзовый объектив основной камеры.

В активе Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro присутствуют 6,47-дюймовый дисплей разрешением 2340 х 1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 730G, 32 Мп фронтальная камера, поддержка NFC и аккумулятор емкостью 5260 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Объемы ОЗУ и встроенной памяти у Xiaomi Mi Note 10 составляют 6 и 128 Гб, соответственно. Mi Note 10 Pro оснащен 8 и 256 Гб памяти. ОС – Android 9 Pie с оболочкой MIUI 11. Купить Xiaomi Mi Note 10 в нашей стране можно за 39 990 рублей, а Mi Note 10 Pro обойдется в 44 990 рублей. Прием предзаказов будет длиться со 2 по 15 декабря, а в качестве бонуса выступает новинка в лице Redmi Note 8T. Купить Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro можно в белом, черном и зеленом цветах.