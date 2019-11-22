Анонсы: Nokia 220 4G появился в России

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Анонсы: Nokia 220 4G появился в России

22.11.2019, MForum.ru

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В нашей стране начались продажи «звонилки» Nokia 220 4G, поддерживающей LTE-сети. Причем, речь идет о не мобильном интернете, а лишь о функции HD Voice, обеспечивающей голосовую связь.

Анонсы: Nokia 220 4G появился в России

В остальном Nokia 220 4G – классический кнопочник от Nokia. Набор характеристик модели включает в себя 2,4-дюймовый дисплей разрешением QVGA, поддержку Bluetooth, FM-радио работающее без наушников, номинальную камеру и аккумулятор емкостью 3190 рублей. Из особенностей отметим отсутствие поддержки сетей 3G, даже для голосовой связи. Nokia 220 4G подойдут сети 2G или 4G. Российская цена – 3190 рублей, цвета – черный или голубой.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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