Телеком: МТС обязалась продать свой бизнес в Украине

MForum.ru
25.11.2019,
Vodafone / МТС в Украине больше не будет принадлежать МТС, бизнес продан ООО Bakcell, входящей в группу NEQSOL Holding.
Пока что сделка не произведена, но стороны подписали так называемое "обязывающее соглашение".
Продавцом украинского бизнеса МТС выступает люксембургская компания Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург), которая продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО «ВФ Украина» (Vodafone Украина), за $734 миллиона ($84 из них - в виде отложенного платежа).
Покупателем выступает OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольная ООО Bakcell (его контролируют физлицо и нерезиденты Украины, образующие ГК Bakcell).
Акционеров МТС должно порадовать решение Совета директоров МТС утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам 9М2019 года, что обещает 13,25 руб на акцию (26,5 руб на АДР).
Формальное объяснение продажи - стратегия МТС, которая предусматривает "концентрацию усилий на российском рынке". Хотя больше это напоминает потерю российским бизнесом в целом и МТС, в частности, еще одного рынка. Можно ли это считать прямыми последствиями 2014 года?
Любители конспирологии должны обратить внимание также на то, что одна компания с бело-красным лого
покупает бизнес у другой компании с бело-красным логотипом.
Но я на это обращать внимания не буду, как говорится, все совпадения случайны.
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теги: телеком слияния и поглощения купля-продажа M&A МТС Украина Vodafone Bakcell Азербайджан
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МТC подписала соглашение о продаже своего бизнеса в Украине
25 ноября 2019 г., Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum.ru – ПАО «МТС» (nyse: mbt, moex: mtss), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о подписании c компанией OOO Telco Solutions and Investments, являющейся подконтрольной телекоммуникационной компании ООО Bakcell, которая входит в международную группу компаний NEQSOL Holding, юридически обязывающего соглашения о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине. Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 миллиарда рублей по итогам девяти месяцев 2019 года.
В рамках соглашения, МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО «ВФ Украина», за $734 миллиона, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 миллионов. Передача акций пройдет в ближайшее время.
«Сделка комплементарна обновленной стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки Группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов. С учетом незначительной доли украинского бизнеса в масштабе Группы, МТС сохранит привлекательный уровень дивидендных выплат в рамках принятой в начале года политики», — отметил президент МТС Алексей Корня.
Совет директоров МТС принял 23 ноября решение рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров МТС 30 декабря 2019 года утвердить специальные дивиденды в размере 13,25 рублей на одну обыкновенную акцию МТС (26,50 рублей на одну АДР) на общую сумму 26,48 миллиарда рублей[1], принимая во внимание финансовые результаты МТС за девять месяцев 2019 года и сделку по продаже ПрАО «ВФ Украина».
Совет директоров МТС рекомендовал назначить на 6 декабря 2019 года дату закрытия реестра для участия во внеочередном собрании акционеров, а на 10 января 2020 года – дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение специальных дивидендов.
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