Телеком: МТС обязалась продать свой бизнес в Украине

25.11.2019, MForum.ru

Vodafone / МТС в Украине больше не будет принадлежать МТС, бизнес продан ООО Bakcell, входящей в группу NEQSOL Holding.

Пока что сделка не произведена, но стороны подписали так называемое "обязывающее соглашение".

Продавцом украинского бизнеса МТС выступает люксембургская компания Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург), которая продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО «ВФ Украина» (Vodafone Украина), за $734 миллиона ($84 из них - в виде отложенного платежа).

Покупателем выступает OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольная ООО Bakcell (его контролируют физлицо и нерезиденты Украины, образующие ГК Bakcell).

Акционеров МТС должно порадовать решение Совета директоров МТС утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд руб. по итогам 9М2019 года, что обещает 13,25 руб на акцию (26,5 руб на АДР).

Формальное объяснение продажи - стратегия МТС, которая предусматривает "концентрацию усилий на российском рынке". Хотя больше это напоминает потерю российским бизнесом в целом и МТС, в частности, еще одного рынка. Можно ли это считать прямыми последствиями 2014 года?

Любители конспирологии должны обратить внимание также на то, что одна компания с бело-красным лого

покупает бизнес у другой компании с бело-красным логотипом.

Но я на это обращать внимания не буду, как говорится, все совпадения случайны.

Пресс-релиз ПАО "МТС"

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теги: телеком слияния и поглощения купля-продажа M&A МТС Украина Vodafone Bakcell Азербайджан