Анонсы: Xiaomi Mi Rabbit 2S – недорогие детские смарт-часы

MForum.ru
27.11.2019,
Компания Xiaomi анонсировала смарт-часы Mi Rabbit 2S. Адресованная детям новинка оценена в 199 юаней, что эквивалентно стоимости Mi Band 4, но ее функционал весьма интересен.
В активе Xiaomi Mi Rabbit 2S присутствуют 1,3-дюймовый дисплей разрешением 240х240 точек, защита от влаги по стандарту IPx8 (допускается погружение на глубину 5 метров), отслеживание местоположения по GPS и аккумулятор емкостью 600 мАч, которого хватит на 7 дней работы устройства. Также можно отметить голосового ассистента XiaoAI, снабженного функциями на базе технологий искусственного интеллекта и умеющего переводить новинку в тихий режим на время занятий. Нельзя не упомянуть и яркий корпус. О планах вывода Xiaomi Mi Rabbit 2S за пределы домашнего рынка пока не сообщается.
© Антон Печеровый,
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