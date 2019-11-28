Слухи: Redmi K30 – смартфон с двойной фронтальной камерой и поддержкой 5Gb

28.11.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi подтвердила, что 10 декабря состоится анонс нового смартфона семейства Redmi. Этой новинкой станет Redmi K30, оснащенный сдвоенной фронтальной камерой и поддержкой 5G-сетей. Впрочем, будет и 4G-версия аппарата.

Если верить информации циркулирующей в сети, новинка будет оснащена 6,6-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ (20:9) с частотой обновления 120 Гц, а ее «сердцем» станет чипсет Snapdragon 730G. Также в активе Redmi K30 ожидается 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, NFC, сканер отпечатка пальца на боковом торце и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 27 Вт. Основная камера представлена 4 модулями: 64 Мп основным, 8 Мп с телефотообъективом, 13 Мп с широкоугольной оптикой и 2 Мп для макросъемки. Фронтальная камера Redmi K30 будет представлена связкой 20 и 2 Мп камер. ОС – Android 10 с оболочкой MIUI 11.Ожидаемая цена Redmi K30 – 1999 юаней.