Телеком: МегаФон расширяет спектр B2B-услуг с логистической платформой МегаФон-КАРГО

28.11.2019, MForum.ru

МегаФон объявляет о запуске цифровой платформы "МегаФон-КАРГО". Это автоматизированный сервис с поддержкой полноценного электронного документооборота, позволяющий отправить груз любого масштаба - от коробки до фуры по всей России. Платформу разработали в Mail.ru Group - вот они, плоды синергии.

Что умеет платформа?

Она формирует объективный рейтинг перевозчиков, автоматически сравнивает стоимость перевозки различными транспортными компаниями, что позволяет организовать совместную доставку.

Встроенные решения Контроль кадров, Контроль автопарка и Контроль грузов позволяют перевезти любые грузы в режиме реального времени. Сервис позволяет подписывать доверенность и транспортную накладную "мобильной электронной подписью". За время периода тестирования через платформу прошло уже более 14 тысяч заявок.

«Сервис «МегаФон-КАРГО» сочетает в себе элементы TMS-системы, маркетплейса, агрегатора, облачного сервиса и является логистической экосистемой, предназначенной для грузовладельцев любого масштаба. «МегаФон-КАРГО» обеспечивает сквозной процесс транспортной логистики, интеграцию с учетной и складской системами, транспортными и страховыми компаниями. Логистическая платформа не берет на себя роль экспедитора, а создает удобную для работы систему, которая позволяет сэкономить до 40% на транспортировках и сократить в 2 раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадежности транспортной компании», – отмечает Павел Иванченко, руководитель по IoT МегаФона.

«Мы считаем, что практики цифрового взаимодействия, накопленные в интернет-среде, смогут быть полезны для компаний из традиционных отраслей, в том числе из сферы грузоперевозок. В ходе работы над платформой «МегаФон-КАРГО» была задействована технологическая база Mail.ru Group и обширный опыт разработки высоконагруженных сервисов. Объединение усилий ведущих игроков интернет и телеком рынков, а также логистических операторов даст новый уровень качества нашим заказчикам», – комментирует Павел Гонтарев, управляющий директор Mail.ru Цифровые технологии.

Стоимость транспортных услуг, которые можно получать с помощью платформы, зависит от потребностей владельца груза, в частности, от выбранного пакета опций. Лучший способ оценить возможности платформы - проверить ее в деле, благо после регистрации на платформе можно получить бесплатный тестовый период с полным набором услуг на 10 первых заявок на отправление грузов. А для крупных компаний в МегаФон проведут индивидуальную проработку интеграции платформы МегаФон-КАРГО и внутренних учетных систем компании-клиента.

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пресс-релиз компании

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