Телеком: МегаФон расширяет спектр B2B-услуг с логистической платформой МегаФон-КАРГО

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Телеком: МегаФон расширяет спектр B2B-услуг с логистической платформой МегаФон-КАРГО

28.11.2019, MForum.ru

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МегаФон объявляет о запуске цифровой платформы "МегаФон-КАРГО". Это автоматизированный сервис с поддержкой полноценного электронного документооборота, позволяющий отправить груз любого масштаба - от коробки до фуры по всей России. Платформу разработали в Mail.ru Group - вот они, плоды синергии.

МегаФон расширяет спектр B2B-услуг с логистической платформой МегаФон-КАРГО

Что умеет платформа?

Она формирует объективный рейтинг перевозчиков, автоматически сравнивает стоимость перевозки различными транспортными компаниями, что позволяет организовать совместную доставку.

Встроенные решения Контроль кадров, Контроль автопарка и Контроль грузов позволяют перевезти любые грузы в режиме реального времени. Сервис позволяет подписывать доверенность и транспортную накладную "мобильной электронной подписью". За время периода тестирования через платформу прошло уже более 14 тысяч заявок.

«Сервис «МегаФон-КАРГО» сочетает в себе элементы TMS-системы, маркетплейса, агрегатора, облачного сервиса и является логистической экосистемой, предназначенной для грузовладельцев любого масштаба. «МегаФон-КАРГО» обеспечивает сквозной процесс транспортной логистики, интеграцию с учетной и складской системами, транспортными и страховыми компаниями. Логистическая платформа не берет на себя роль экспедитора, а создает удобную для работы систему, которая позволяет сэкономить до 40% на транспортировках и сократить в 2 раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадежности транспортной компании», – отмечает Павел Иванченко, руководитель по IoT МегаФона.

«Мы считаем, что практики цифрового взаимодействия, накопленные в интернет-среде, смогут быть полезны для компаний из традиционных отраслей, в том числе из сферы грузоперевозок. В ходе работы над платформой «МегаФон-КАРГО» была задействована технологическая база Mail.ru Group и обширный опыт разработки высоконагруженных сервисов. Объединение усилий ведущих игроков интернет и телеком рынков, а также логистических операторов даст новый уровень качества нашим заказчикам», – комментирует Павел Гонтарев, управляющий директор Mail.ru Цифровые технологии.

Стоимость транспортных услуг, которые можно получать с помощью платформы, зависит от потребностей владельца груза, в частности, от выбранного пакета опций. Лучший способ оценить возможности платформы - проверить ее в деле, благо после регистрации на платформе можно получить бесплатный тестовый период с полным набором услуг на 10 первых заявок на отправление грузов. А для крупных компаний в МегаФон проведут индивидуальную проработку интеграции платформы МегаФон-КАРГО и внутренних учетных систем компании-клиента.

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пресс-релиз компании

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теги: телеком МегаФон IT услуги B2B МегаФон-КАРГО

© Алексей Бойко, MForum.ru

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28.11.2019 11:20 От: ABloud

МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»

28 ноября 2019, пресс-релиз, через MForum.ru. МегаФон запустил цифровую платформу «МегаФон-КАРГО» – автоматизированный сервис c полноценным электронным документооборотом, который позволяет отправлять грузы любого масштаба – от коробки до фуры – по всей России. Разработчиком платформы является Mail.ru Group.

«МегаФон-КАРГО» формирует объективный рейтинг перевозчиков и автоматически сравнивает стоимость перевозки различными транспортными компаниями, позволяя организовать совместную доставку. Благодаря таким решениям, как «Контроль кадров», «Контроль автопарка» и «Контроль грузов», перевозку любого груза можно отслеживать в режиме реального времени. Также сервис позволяет подписывать доверенность и транспортную накладную с помощью мобильной электронной подписи. Только за время тестового периода платформой выполнено более 14 тыс. заявок.

«Сервис «МегаФон-КАРГО» сочетает в себе элементы TMS-системы, маркетплейса, агрегатора, облачного сервиса и является логистической экосистемой, предназначенной для грузовладельцев любого масштаба. «МегаФон-КАРГО» обеспечивает сквозной процесс транспортной логистики, интеграцию с учетной и складской системами, транспортными и страховыми компаниями. Логистическая платформа не берет на себя роль экспедитора, а создает удобную для работы систему, которая позволяет сэкономить до 40% на транспортировках и сократить в 2 раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадежности транспортной компании», – отмечает Павел Иванченко, руководитель по IoT МегаФона.

«Мы считаем, что практики цифрового взаимодействия, накопленные в интернет-среде, смогут быть полезны для компаний из традиционных отраслей, в том числе из сферы грузоперевозок. В ходе работы над платформой «МегаФон-КАРГО» была задействована технологическая база Mail.ru Group и обширный опыт разработки высоконагруженных сервисов. Объединение усилий ведущих игроков интернет и телеком рынков, а также логистических операторов даст новый уровень качества нашим заказчикам», – комментирует Павел Гонтарев, Управляющий директор Mail.ru Цифровые технологии.

Стоимость сервиса «МегаФон-КАРГО» зависит от потребностей грузовладельца и выбранного пакета опций. После регистрации в системе предоставляется бесплатный тестовый период с неограниченным функционалом на 10 заявок на отправление грузов.

Предложение для крупного бизнеса включает индивидуальную проработку интеграции транспортной платформы с внутренними учетными системами компании-клиента.

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