Слухи: Motorola One Hyper – первый смартфон Motorola с выдвижной камерой

MForum.ru
03.12.2019,
В сети появилась информация о смартфоне Motorola One Hyper, который станет первым устройством этой марки с выдвижной фронтальной камерой. Судя по рендерам, внешне новинка будет близка к другим устройствам линейки Motorola One.
По имеющимся данным на задней панели Motorola One Hyper разместится связка 64 и 8 Мп сенсоров, а разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. Диагональ дисплея составит 6,39 дюйма при разрешении 2340х1080 точек. Внутри Motorola One Hyper ожидаются чипсет Snapdragon 675, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 3600 мАч.
© Антон Печеровый,
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