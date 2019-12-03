Слухи: Motorola One Hyper – первый смартфон Motorola с выдвижной камерой

03.12.2019, MForum.ru

В сети появилась информация о смартфоне Motorola One Hyper, который станет первым устройством этой марки с выдвижной фронтальной камерой. Судя по рендерам, внешне новинка будет близка к другим устройствам линейки Motorola One.

По имеющимся данным на задней панели Motorola One Hyper разместится связка 64 и 8 Мп сенсоров, а разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. Диагональ дисплея составит 6,39 дюйма при разрешении 2340х1080 точек. Внутри Motorola One Hyper ожидаются чипсет Snapdragon 675, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 3600 мАч.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Motorola Razr возродился с гибким экраном Flex View / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Появились изображения Motorola Razr нового поколения / MForum.ru

[Новости компаний] Зарубежные операторы 5G / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Motorola One Macro с макро-камерой представлен официально / MForum.ru

[Новости компаний] Терминалы 5G / MForum.ru