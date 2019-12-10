MForum.ru
10.12.2019,
Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi K30, базирующийся на чипсете Snapdragon 765G с интегрированным модемом 5G сетей. Напомню, речь идет о чипсете с восьмью ядрами Kryo 475, выпускаемому по нормам 7 нм технологического процесса.
Redmi K30 получил 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 (соотношение сторон 20:9) с поддержкой HDR10 и частотой обновления 120 Гц. Нельзя не отметить и сдвоенную фронтальную камеру, оснащенную связкой 20 и 2 Мп сенсоров. Тыловая камера Redmi K30 представлена 4 модулями, включая 64 Мп основной, 8 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп сенсор для портретной съемки и 5 Мп камеру для макросъемки.
Также в активе Redmi K30 присутствуют 6/8 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти, размещенный на торце дактилоскопический сенсор и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. ОС – Android 10 с оболочкой MIUI 11. Купить Redmi K30 можно будет в белом, синем, красном и лиловых цветах. Цены начинаются от отметки 1999 юаней за версию 6/64 Гб. Также Redmi K30 будет предлагаться за 2299/2599/2899 юаней за версии 6+129/8+128/8+256 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.12. [Новости компаний] Телеком: Как стартует 5G в Китае - что сегодня, чего ждем в 2020 году / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 3 Pro 5G показался на официальном рендере / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Redmi K30 – смартфон с двойной фронтальной камерой и поддержкой 5G / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: В России представлен Redmi Note 8T с поддержкой NFC / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: Huawei P40 Pro получит графеновую батарею / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 Smart – смартфон с АКБ 5000 мАч и тройной камерой / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.3 представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 SE – лайт-версия на Kirin 810 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 5G – 5G-смартфон со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Motorola One Hyper представлен официально / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Strike F10 и Strike F30 – «звонилки» от BQ / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Motorola One Hyper – первый смартфон Motorola с выдвижной камерой / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Раскладной Nokia 2720 Flip доступен для предзаказа в России / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Крепыш Nokia 800 появился в России / MForum.ru
29.11. [Новинки] Слухи: Honor P40 Pro получит 8 камер / MForum.ru
28.11. [Новинки] Это интересно: 5G-смартфон за 1000 юаней появится в 2021 году / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 3 Pro 5G показался на официальном рендере / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Redmi K30 – смартфон с двойной фронтальной камерой и поддержкой 5G / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: BQ 5732L Aurora SE представлен официально / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Rabbit 2S – недорогие детские смарт-часы / MForum.ru
26.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S11+ замечен на рендерах / MForum.ru
26.11. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1000 – 5G чипсет MediaTek / MForum.ru