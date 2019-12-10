Анонсы: Redmi K30 с поддержкой 5G представлен официально

10.12.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi K30, базирующийся на чипсете Snapdragon 765G с интегрированным модемом 5G сетей. Напомню, речь идет о чипсете с восьмью ядрами Kryo 475, выпускаемому по нормам 7 нм технологического процесса.

Redmi K30 получил 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 (соотношение сторон 20:9) с поддержкой HDR10 и частотой обновления 120 Гц. Нельзя не отметить и сдвоенную фронтальную камеру, оснащенную связкой 20 и 2 Мп сенсоров. Тыловая камера Redmi K30 представлена 4 модулями, включая 64 Мп основной, 8 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп сенсор для портретной съемки и 5 Мп камеру для макросъемки.

Также в активе Redmi K30 присутствуют 6/8 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти, размещенный на торце дактилоскопический сенсор и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. ОС – Android 10 с оболочкой MIUI 11. Купить Redmi K30 можно будет в белом, синем, красном и лиловых цветах. Цены начинаются от отметки 1999 юаней за версию 6/64 Гб. Также Redmi K30 будет предлагаться за 2299/2599/2899 юаней за версии 6+129/8+128/8+256 Гб, соответственно.