5G: МТС, «ВымпелКом», «МегаФон» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях по созданию СП для расчистки спектра 5G

11.12.2019, MForum.ru

11 декабря 2019 года, Москва, пресс-релиз, через MForum.ru. ПАО «МегаФон», ПАО «Ростелеком», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МТС» подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в России.

Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра, включая возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора.

В случае создания СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России. А также в иных возможных диапазонах, пригодных для создания сетей 5G. При этом совместное предприятие не будет являться телеком-оператором.

Деятельность СП будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использовать выделенный СП радиочастотный спектр.

Реализация положений соглашения о намерениях, а также создание СП потребуют согласования сторонами юридически обязывающих документов и получения корпоративных и регуляторных одобрений.

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Комментирует Алексей Бойко:

Можно констатировать, что участники отрасли высказались однозначно. Будут чиновники и далее пытаться продавливать идею единого инфраструктурного "колхоза", или теперь открывается прямая дорога к выдаче частот для 5G в России? Впрочем, эти частоты еще освобождать и освобождать, даже в случае, если будет принято положительное решение по диапазону 3.4-3.8 ГГц.

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теги: телеком МТС Билайн ВымпелКом МегаФон Ростелеком частоты соглашения пятое поколение