Слухи: Для Realme Buds Air подтверждена беспроводная зарядка

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Слухи: Для Realme Buds Air подтверждена беспроводная зарядка

11.12.2019, MForum.ru

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Надежный источник раскрыл ресурсу GSMArena подробности о беспроводных наушниках Realme Buds Air. Устройства станет прямым конкурентом Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds и Huawei FreeBuds 3.

Слухи: Для Realme Buds Air подтверждена беспроводная зарядка

По данным инсайдера новинка будет поддерживать беспроводную зарядку без необходимости покупать дополнительный чехол, как это требуется для Apple AirPods. Анонс новинки состоится 17 декабря, а первым рынком для новинки станет Индия. Возможная цена 4999 индийских рупий либо меньше.

Слухи: Для Realme Buds Air подтверждена беспроводная зарядка

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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