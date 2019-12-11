Слухи: Для Realme Buds Air подтверждена беспроводная зарядка

11.12.2019, MForum.ru

Надежный источник раскрыл ресурсу GSMArena подробности о беспроводных наушниках Realme Buds Air. Устройства станет прямым конкурентом Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds и Huawei FreeBuds 3.

По данным инсайдера новинка будет поддерживать беспроводную зарядку без необходимости покупать дополнительный чехол, как это требуется для Apple AirPods. Анонс новинки состоится 17 декабря, а первым рынком для новинки станет Индия. Возможная цена 4999 индийских рупий либо меньше.