Анонсы: Vivo U20 8 Гб ОЗУ дебютирует в Индии за 17 990 рупий

11.12.2019, MForum.ru

Компания Vivo готовит для индийского рынка версию смартфона Vivo U20 с 8 Гб ОЗУ. Новинка оценена в 17 990 рупий и нацелена на оффлайн продажи. В частности держателям ряда карт будет предоставлен 5% кэшбек и скидки размером до 6000 рупий.

Напомню, версии этого смартфона с 4 и 6 Гб ОЗУ оценены в 10 990 и 11 990 индийских рупий, соответственно. Основные спецификации Vivo U20 включают в себя 6,53 дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 675, строенную тыловую камеру (16+8+2 Мп), 16 Мп камеру для сэлфи, дактилоскопический сенсор на задней панели, а так же ОС Android 9 Pie с оболочкой FunTouch OS 9.2. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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