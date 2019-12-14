Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy A71

MForum.ru
14.12.2019,
Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy A71. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 730, оснащенном связкой двух 2,2 ГГц ядер c шестью ядерами с рабочей частотой 1,8 ГГц. Диагональ SuperAMOLED-экрана составляет 6,7 дюйма, разрешение – 2400х1080 точек.
Также в активе Samsung Galaxy A71 присутствуют 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Тыловая камера включает в себя 4 модуля. Разрешение основного составляет 64 Мп. В качестве вспомогательных выступают 5 Мп для портретной съемки, 12 Мп с широкоугольном объективом и 5 Мп сенсор для макросъемки. В качестве фронтальной используется сенсор разрешением 32 Мп. Выпускаться Samsung Galaxy A71 будет в черном, белом, синем и розовом. Цена новинки пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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