Анонсы: Samsung Galaxy A51 оснастили Quad-камерой>

MForum.ru
14.12.2019,
Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy A51. Новинка получила AMOLED-экран Infinity-O с круглым вырезом под фронтальную камеру разрешением 32 Мп и встроенным дактилоскопическим сенсором. Диагональ экрана – 6,5 дюйма, разрешение 2400 х 1080 точек.
В активе Samsung Galaxy A51 присутствуют чипсет Exynos 9610 с 8-ядерным процессором, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб) и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Конфигурация тыловой камеры включает 48 Мп основной сенсор, 12 Мп сенсор с широкоугольной оптикой, а также два 5 сенсора разрешением 5 Мп. Один предназначен для портретной съемки, второй – для макро. Выпускаться Samsung Galaxy A51 будет в черном, синем и белом цветах. Информации о российском релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
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