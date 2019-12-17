Анонсы: Vivo X30 и X30 Pro с поддержкой 5G представлены официально

17.12.2019, MForum.ru

Компания Vivo анонсировала смартфоны X30 и X30 Pro. Обе новинки оснащены 6,48-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ со встроенным дактилоскопическим сенсором и круглым вырезом под фронтальную камеру разрешением 32 Мп.

Vivo X30 получил 64 Мп основной сенсор, 32 Мп сенсор с телефото объективом, а также 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой. Старшая версия Vivo X30 Pro оснащена дополнительным сенсором для поддержки 5-кратного оптического увеличения. Суммарно Vivo X30 Pro поддерживает 60-кратное увеличение (Vivo X30 – 20-кратное). Внутри новинок разместился Exynos 980, модем для 5G-сетей, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4350 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Пока Vivo X30 и X30 Pro будут доступны только на домашнем рынке по цене 3298 и 3998 юаней, соответственно.