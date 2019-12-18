Анонсы: Объявлена российская цена наушников Oppo Enco Q1

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Анонсы: Объявлена российская цена наушников Oppo Enco Q1

18.12.2019, MForum.ru

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Компания Oppo объявила о российском анонсе беспроводных наушников Enco Q1. Новинка относится к классу наушников с гибридным шумоподавлением, умеющим адаптироваться к различным внешним шумам за счет системы микрофонов и цифровых алгоритмов. Работать Enco Q1 может в трех режимах - музыка, кино и игра.

Анонсы: Объявлена российская цена наушников Oppo Enco Q1

Также отметим защиту от брызг (IPx4), вкладыши SoftFit и гибкий обруч из титанового справа. Заявленная автономность (емкость аккумулятора 160 мАч) составляет 15 часов в режиме активного шумоподавления и до 22 часов в стандартном режиме. Цена Oppo Enco Q1 в фирменных магазинах на российском рынке составит 6 990 рублей.

Анонсы: Объявлена российская цена наушников Oppo Enco Q1

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Oppo

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