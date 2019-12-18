MForum.ru
18.12.2019,
Компания Oppo объявила о российском анонсе беспроводных наушников Enco Q1. Новинка относится к классу наушников с гибридным шумоподавлением, умеющим адаптироваться к различным внешним шумам за счет системы микрофонов и цифровых алгоритмов. Работать Enco Q1 может в трех режимах - музыка, кино и игра.
Также отметим защиту от брызг (IPx4), вкладыши SoftFit и гибкий обруч из титанового справа. Заявленная автономность (емкость аккумулятора 160 мАч) составляет 15 часов в режиме активного шумоподавления и до 22 часов в стандартном режиме. Цена Oppo Enco Q1 в фирменных магазинах на российском рынке составит 6 990 рублей.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.12. [Новости компаний] Телеком: Как стартует 5G в Китае - что сегодня, чего ждем в 2020 году / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 3 Pro 5G показался на официальном рендере / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Oppo Reno3 может получить экран 90 Гц, поддержку 5G-соединение и 64 Мп камеру / MForum.ru
26.10. [Новости компаний] Телеком: Qualcomm сообщил, что более 30 OEM-производителей выбрали систему Modem-RF Snapdragon X55 с поддержкой 5G / MForum.ru
22.10. [Новинки] Компоненты: В 2020 MediaTek планирует представить 5G-чипсет для смартфонов среднего класса / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Y9s с чипсетом Kirin 710F появится в России / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: INOI 244Z – защищенный телефон для военных / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена наушников Oppo Enco Q1 / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 10s Pro – первый смартфон на базе Snapdragon 865 / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X30 и X30 Pro с поддержкой 5G представлены официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Это интересно: Xiaomi Mi Mix Alpha привезут в Россию / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A51 оснастили Quad-камерой> / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy A71 / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Vivo U20 8 Гб ОЗУ дебютирует в Индии за 17 990 рупий / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Для Realme Buds Air подтверждена беспроводная зарядка / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Nokia C1 на Android Go Edition / MForum.ru
11.12. [Общество] Анонсы: iPhone 4 назван важнейшем гаджетом десятилетия / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: Huawei P40 Pro получит графеновую батарею / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 Smart – смартфон с АКБ 5000 мАч и тройной камерой / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.3 представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 SE – лайт-версия на Kirin 810 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 6 5G – 5G-смартфон со сдвоенной фронтальной камерой / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Motorola One Hyper представлен официально / MForum.ru