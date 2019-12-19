5G: Экосистема устройств 5G в декабре 2019 года

MForum.ru
19.12.2019,
Ключевые факты
В течение 2019 года число анонсированных устройств 5G быстро росло, начиная с нескольких анонсов и затем все быстрее по мере все новых запусков коммерчески доступных сетей 5G в различных регионах мира.
На середину декабря 2019 года в GSA насчитывали
По форм-фактору устройства делятся следующим образом
Не все эти устройства уже коммерчески доступны, а детали спецификаций остаются ограниченно доступными для некоторых устройств.
Анонсированные устройства 5G по форм-фактору
Частотные диапазоны, поддерживаемые устройствами 5G
Доступность информации о поддержке терминалами тех или иных частотных диапазонов повышается по мере того, как все больше устройств становятся коммерчески доступными. Примерно 60% из всех анонсированных устройств 5G поддерживают диапазоны ниже 6 ГГц.
Примерно одна треть поддерживает частоты миллиметрового диапазона.
Рис. Анонсированные устройства, по поддерживаемым частотным диапазонам
Лишь 15 из коммерчески доступных устройств (примерно треть из всех), насколько известно, поддерживают работу в диапазоне миллиметровых частот.
Наиболее поддерживаемые анонсированными устройствами 5G диапазоны это n78, n41, n79 и n77.
Рис. Поддерживаемые анонсированными устройствами частотные диапазоны (по числу устройств)
Можно ожидать, что экосистема устройств с поддержкой 5G будет продолжать быстро расти.
Источник: GSA (the Global mobile Suppliers Association).
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теги: телеком смартфоны рынок смартфонов GSA 5G пятое поколение
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