5G: Экосистема устройств 5G в декабре 2019 года

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5G: Экосистема устройств 5G в декабре 2019 года

19.12.2019, MForum.ru

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Ключевые факты

В течение 2019 года число анонсированных устройств 5G быстро росло, начиная с нескольких анонсов и затем все быстрее по мере все новых запусков коммерчески доступных сетей 5G в различных регионах мира.

Ключевые факты

На середину декабря 2019 года в GSA насчитывали

  • 16 различных форм-факторов устройств 5G: телефоны, наголовный дисплей, точки доступа, CPE для использования в помещениях, CPE для использования вне помещений, ноутбуки, модули, адаптеры, маршрутизаторы, дроны, роботы, планшеты, телевизоры, коммутатор, USB-терминал, торговый автомат.
  • 76 поставщиков, которые объявили о наличии или планах выпуска устройств 5G
  • 199 заявленных и выпускаемых устройств 5G, включая региональные варианты и телефоны, которые можно проапгрейдить с помощью внешнего адаптера, но не включая прототипы, которые, как ожидается, не станут коммерчески доступны, а также фирменные устройства, которые по сути являются модернизированными версиями других аппаратов, включая, как минимум 47 телефонов 5G, имеющихся в продаже (в июне их было 20).

По форм-фактору устройства делятся следующим образом

  • 36 телефонов, из которых не менее 29 сейчас находятся в коммерческой доступности (включая 3 аппарата, которые поддерживают 5G с накладным адаптером).
  • 13 хотспотов, включая региональные варианты, как минимум, семь из которых коммерчески доступны
  • 61 CPE (для использования в помещениях и вне помещений, включая два устройства по спецификациям Verizon, не соответствующих стандарту 3GPP 5G), из которых 9 - в коммерческой доступности.
  • 34 модуля
  • 7 роутеров
  • 3 робота
  • 3 телевизора
  • 2 навесных адаптера или донгла
  • 3 планшета
  • 2 дрона
  • 2 наголовных дисплея
  • 2 лэптопа (ноутбука)
  • 1 коммутатор
  • 2 USB терминала/донгла
  • 1 торговый автомат

Не все эти устройства уже коммерчески доступны, а детали спецификаций остаются ограниченно доступными для некоторых устройств.

 

Анонсированные устройства 5G по форм-фактору

Анонсированные устройства 5G по форм-фактору

Частотные диапазоны, поддерживаемые устройствами 5G

Доступность информации о поддержке терминалами тех или иных частотных диапазонов повышается по мере того, как все больше устройств становятся коммерчески доступными. Примерно 60% из всех анонсированных устройств 5G поддерживают диапазоны ниже 6 ГГц.

Примерно одна треть поддерживает частоты миллиметрового диапазона.

Рис. Анонсированные устройства, по поддерживаемым частотным диапазонам

Анонсированные устройства, по поддерживаемым частотным диапазонам

Лишь 15 из коммерчески доступных устройств (примерно треть из всех), насколько известно, поддерживают работу в диапазоне миллиметровых частот.

Наиболее поддерживаемые анонсированными устройствами 5G диапазоны это n78, n41, n79 и n77.

Рис. Поддерживаемые анонсированными устройствами частотные диапазоны (по числу устройств)

Поддерживаемые анонсированными устройствами частотные диапазоны (по числу устройств)

Можно ожидать, что экосистема устройств с поддержкой 5G будет продолжать быстро расти.

Источник: GSA (the Global mobile Suppliers Association).

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теги: телеком смартфоны рынок смартфонов GSA 5G пятое поколение

© Алексей Бойко, MForum.ru

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