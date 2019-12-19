5G: Экосистема устройств 5G в декабре 2019 года

19.12.2019, MForum.ru

Ключевые факты

В течение 2019 года число анонсированных устройств 5G быстро росло, начиная с нескольких анонсов и затем все быстрее по мере все новых запусков коммерчески доступных сетей 5G в различных регионах мира.

На середину декабря 2019 года в GSA насчитывали

16 различных форм-факторов устройств 5G: телефоны, наголовный дисплей, точки доступа, CPE для использования в помещениях, CPE для использования вне помещений, ноутбуки, модули, адаптеры, маршрутизаторы, дроны, роботы, планшеты, телевизоры, коммутатор, USB-терминал, торговый автомат.

76 поставщиков, которые объявили о наличии или планах выпуска устройств 5G

199 заявленных и выпускаемых устройств 5G, включая региональные варианты и телефоны, которые можно проапгрейдить с помощью внешнего адаптера, но не включая прототипы, которые, как ожидается, не станут коммерчески доступны, а также фирменные устройства, которые по сути являются модернизированными версиями других аппаратов, включая, как минимум 47 телефонов 5G, имеющихся в продаже (в июне их было 20).

По форм-фактору устройства делятся следующим образом

36 телефонов, из которых не менее 29 сейчас находятся в коммерческой доступности (включая 3 аппарата, которые поддерживают 5G с накладным адаптером).

13 хотспотов, включая региональные варианты, как минимум, семь из которых коммерчески доступны

61 CPE (для использования в помещениях и вне помещений, включая два устройства по спецификациям Verizon, не соответствующих стандарту 3GPP 5G), из которых 9 - в коммерческой доступности.

34 модуля

7 роутеров

3 робота

3 телевизора

2 навесных адаптера или донгла

3 планшета

2 дрона

2 наголовных дисплея

2 лэптопа (ноутбука)

1 коммутатор

2 USB терминала/донгла

1 торговый автомат

Не все эти устройства уже коммерчески доступны, а детали спецификаций остаются ограниченно доступными для некоторых устройств.

Анонсированные устройства 5G по форм-фактору

Частотные диапазоны, поддерживаемые устройствами 5G

Доступность информации о поддержке терминалами тех или иных частотных диапазонов повышается по мере того, как все больше устройств становятся коммерчески доступными. Примерно 60% из всех анонсированных устройств 5G поддерживают диапазоны ниже 6 ГГц.

Примерно одна треть поддерживает частоты миллиметрового диапазона.

Рис. Анонсированные устройства, по поддерживаемым частотным диапазонам

Лишь 15 из коммерчески доступных устройств (примерно треть из всех), насколько известно, поддерживают работу в диапазоне миллиметровых частот.

Наиболее поддерживаемые анонсированными устройствами 5G диапазоны это n78, n41, n79 и n77.

Рис. Поддерживаемые анонсированными устройствами частотные диапазоны (по числу устройств)

Можно ожидать, что экосистема устройств с поддержкой 5G будет продолжать быстро расти.

Источник: GSA (the Global mobile Suppliers Association).

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