Слухи: В сети замечены рендеры Oppo A8 в трех цветах

19.12.2019, MForum.ru

Oppo A8 – один из смартфонов A-серии, который уже в ближайшие годы должен появиться на прилавках. Не так давно в Weibo был замечен раскрывающий ключевые характеристики постер, новинка прошла через TENAA, а новые рендеры – показали вид задней панели.

Судя по рендеру, новинка получит корпус из поликарбоната. Цветовая гамма будет включать в себя красный, зеленый и градиентно-белый окрасы. В левом верхнем углу задней панели разместится строенная тыловая камера в конфигурации 12+2+2 Мп. Также на задней панели нашлось место для дактилоскопического сенсора. Основные спецификации Oppo A8 будут включать в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1600х720 точек, 20:9), 8-ядерный 2,3 ГГц процессор, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, слот microSD, 8 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4230 мАч. Информации о поддержке быстрой зарядки пока нет. Информация о сроках релиза также пока не раскрывается.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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