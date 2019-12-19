Слухи: В сети замечены рендеры Oppo A8 в трех цветах

MForum.ru
19.12.2019,
Oppo A8 – один из смартфонов A-серии, который уже в ближайшие годы должен появиться на прилавках. Не так давно в Weibo был замечен раскрывающий ключевые характеристики постер, новинка прошла через TENAA, а новые рендеры – показали вид задней панели.
Судя по рендеру, новинка получит корпус из поликарбоната. Цветовая гамма будет включать в себя красный, зеленый и градиентно-белый окрасы. В левом верхнем углу задней панели разместится строенная тыловая камера в конфигурации 12+2+2 Мп. Также на задней панели нашлось место для дактилоскопического сенсора. Основные спецификации Oppo A8 будут включать в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1600х720 точек, 20:9), 8-ядерный 2,3 ГГц процессор, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, слот microSD, 8 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4230 мАч. Информации о поддержке быстрой зарядки пока нет. Информация о сроках релиза также пока не раскрывается.
© Антон Печеровый,
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