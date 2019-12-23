5G: KT запустит стриминговый гейминг вместе с компанией Ubitus

MForum.ru
23.12.2019,
Южнокорейский оператор KT анонсировал планы запуска подписки на услуги стримингового гейминга на базе сети 5G. KT планирует предлагать услуг в партнерстве с тайваньским сервисом облачного гейминга, компанией Ubitus, сообщает telecompaper.com со ссылкой на новостное агентство Yonhap.
Оператор KT обещает, что подписчики смогут играть в игры, изначально предназначенные для использования на топовых десктопах и игровых консолях, исполняемых на удаленных серверах и передаваемых на ноутбук или другое мобильное устройство в режиме стриминга по сети 5G. Это также снимает необходимость предварительной установки игр на мобильные устройства.
KT намеревается предоставлять услуги 5G стриминг-гейминга вместе c Ubitus. Эта компания уже предоставляет доступ к облачной платформе, которая позволяет играть в Nintendo Switch в режиме стриминга.
KT предложит услугу 5G стриминга игр на условиях подписки. Клиенты получат неограниченный доступ к 100 играм, включая Metro 2033 Redux и King of Fighters XIII. KT обещает запустить услугу с марта 2020 года, до этого планируется испытывать услугу в течение двухмесячного бесплатного тестового периода.
Ранее в 2019 году два других корейских оператора, LG Uplus и SK Telecom также сообщили о планах партнерства с NVidia и Microsoft, соответственно, для запуска услуг стримингового гейминга для рынка Южной Кореи.
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теги: телеком стриминговый гейминг Южная Корея 5G пятое поколение
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