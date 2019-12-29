Слухи: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro прошли сертификацию в Китае

MForum.ru
29.12.2019,
В базе данных китайского регулятора отметились смартфоны с индексами M2001J1E и M2001J1C. Ожидается, что речь идет об устройствах Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
Оба аппарата получат экраны с высокой частотой обновления. Применительно к Mi 10 Pro речь идет дисплее разрешением 2К+ и частотой обновления 120 Гц. Mi 10 получит экран разрешением FullHD+ при частоте обновления 90 или 120 Гц. Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 10 Pro составит 5000 мАч, причем он будет поддерживать быструю зарядку 66 Вт (11В/6А). Обычный Xiaomi Mi 10 получит немного более скромный аккумулятор (4500 мАч), но также будет поддерживать быструю зарядку 66 Вт. Основой аппаратной платформы новинок станет чипсет Snapdragon 865. Также в их активе ожидается 100 Мп сенсор от Samsung. Скорее всего, Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro будут официально представлены на MWC 2020 в Барселоне.
© Антон Печеровый,
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