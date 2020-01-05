Слухи: 5G-смартфон Realme X50 отметился в TENAA

MForum.ru
05.01.2020,
Анонс смартфона Realme X50 ожидается уже в этом месяце. Впрочем, после прохождения китайского регулятора TENAA подробности о его характеристиках не являются секретом.
Ожидается, что под именем Realme X50 на прилавках появится смартфон с индексом RMX2051. В активе этой новинки присутствуют 6,57-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 точек, чипсет Snapdragon 765G с 8-ядерным процессором, 6/8/12 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти, QUAD-камера с набором из 64, 12, 8 и 2 Мп модулей на задней панели, сдвоенная фронтальная камера (16+8 Мп), а также аккумулятор емкостью 4200 мАч. Габариты Realme X50 составят 163,8 х 75,8 х 8,9 мм, а вес – 202 г.
© Антон Печеровый,
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